Инвестиционный гигант Franklin Templeton в партнерстве с Ondo Finance анонсировал запуск токенизированных версий своих биржевых фондов (ETF). Новый продукт позволит торговать активами круглосуточно непосредственно через криптокошельки, минуя традиционные брокерские счета и ограниченные часы работы бирж. Об этом сообщает Bloomberg.
Franklin Templeton запускает токенизированные ETF: торговля в криптокошельках 24/7
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Новый канал дистрибуции для «цифровых кочевников»
Проект ориентирован на растущий класс инвесторов, работающих исключительно со стейблкоинами и криптокошельками, не имея никакого взаимодействия с классической банковской инфраструктурой.
Это новый канал дистрибуции. Мы хотим протестировать аппетит этой новой аудитории к традиционным стратегиям", — отметила глава отдела инноваций Franklin Templeton Сэнди Каул.
Как работает механизм
Вместо прямого владения акциями фонда инвесторы покупают токены, выпущенные через специальную структуру.
Токен передает владельцу финансовые результаты базового актива. В отличие от обыкновенных акций ETF, эти токены можно использовать в качестве залога (collateral) или интегрировать в децентрализованные финансовые приложения (DeFi). Маркетмейкеры Ondo Finance будут обеспечивать торговлю даже тогда, когда фондовые рынки США закрыты.
Какие активы токенизируют?
На первом этапе токенизации подлежат пять фондов:
- FFOG — стратегия роста акций США.
- FLQL — системный фонд акций крупной капитализации.
- FGDL — фонд золота.
- FLHY — высокодоходные корпоративные облигации.
- INCE — стратегия акций США, ориентированная на доход.
Продукты изначально будут доступны в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Латинской Америке. Доступность в США зависит от дальнейшей регуляторной определенности того, как третьи стороны смогут распространять зарегистрированные фонды через блокчейн.
Контекст рынка: Уолл-стрит идет в онлайн.
Рынок токенизированных реальных активов (RWA) продемонстрировал взрывной рост — на 360% с 2025 года, достигнув $26,5 млрд. Хотя это лишь крошка по сравнению с триллионами в традиционных ETF, движение в этом направлении стало приоритетом для крупнейших игроков:
- BlackRock и WisdomTree уже разрабатывают свои планы токенизации в США.
- NYSE и Nasdaq тестируют блокчейн-решения по расчетам и торговле.
Читайте также: Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq
Преимущества для индустрии — токенизация сокращает риски расчетов, позволяя проводить клиринг почти мгновенно, вместо привычного цикла T+1 или T+2 в традиционных финансах.
Однако, как отмечает президент Ondo Finance Ян Де Боде, США рискуют отстать от других юрисдикций из-за отсутствия четких правил игры для токенизированных фондов, что заставляет компании запускать наиболее инновационные продукты за пределами американского рынка.
Комментарии