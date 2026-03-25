25 марта 2026, 18:17 Читати українською

Franklin Templeton запускает токенизированные ETF: торговля в криптокошельках 24/7

Инвестиционный гигант Franklin Templeton в партнерстве с Ondo Finance анонсировал запуск токенизированных версий своих биржевых фондов (ETF). Новый продукт позволит торговать активами круглосуточно непосредственно через криптокошельки, минуя традиционные брокерские счета и ограниченные часы работы бирж. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый канал дистрибуции для «цифровых кочевников»

Проект ориентирован на растущий класс инвесторов, работающих исключительно со стейблкоинами и криптокошельками, не имея никакого взаимодействия с классической банковской инфраструктурой.

Это новый канал дистрибуции. Мы хотим протестировать аппетит этой новой аудитории к традиционным стратегиям", — отметила глава отдела инноваций Franklin Templeton Сэнди Каул.

Как работает механизм

Вместо прямого владения акциями фонда инвесторы покупают токены, выпущенные через специальную структуру.

Токен передает владельцу финансовые результаты базового актива. В отличие от обыкновенных акций ETF, эти токены можно использовать в качестве залога (collateral) или интегрировать в децентрализованные финансовые приложения (DeFi). Маркетмейкеры Ondo Finance будут обеспечивать торговлю даже тогда, когда фондовые рынки США закрыты.

Какие активы токенизируют?

На первом этапе токенизации подлежат пять фондов:

  • FFOG — стратегия роста акций США.
  • FLQL — системный фонд акций крупной капитализации.
  • FGDL — фонд золота.
  • FLHY — высокодоходные корпоративные облигации.
  • INCE — стратегия акций США, ориентированная на доход.

Продукты изначально будут доступны в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Латинской Америке. Доступность в США зависит от дальнейшей регуляторной определенности того, как третьи стороны смогут распространять зарегистрированные фонды через блокчейн.

Контекст рынка: Уолл-стрит идет в онлайн.

Рынок токенизированных реальных активов (RWA) продемонстрировал взрывной рост — на 360% с 2025 года, достигнув $26,5 млрд. Хотя это лишь крошка по сравнению с триллионами в традиционных ETF, движение в этом направлении стало приоритетом для крупнейших игроков:

  • BlackRock и WisdomTree уже разрабатывают свои планы токенизации в США.
  • NYSE и Nasdaq тестируют блокчейн-решения по расчетам и торговле.

Читайте также: Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq

Преимущества для индустрии — токенизация сокращает риски расчетов, позволяя проводить клиринг почти мгновенно, вместо привычного цикла T+1 или T+2 в традиционных финансах.

Однако, как отмечает президент Ondo Finance Ян Де Боде, США рискуют отстать от других юрисдикций из-за отсутствия четких правил игры для токенизированных фондов, что заставляет компании запускать наиболее инновационные продукты за пределами американского рынка.

Новости по теме
Все новости
