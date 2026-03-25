Суд в США обязал Meta выплатить $375 млн по делу о безопасности детей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2026, 18:53

Суд в США обязал Meta выплатить $375 млн по делу о безопасности детей

Во вторник, 24 марта, суд присяжных в штате Нью-Мексико (США) признал корпорацию Meta виновной в нарушении закона о защите прав потребителей. Компанию обвинили в введении пользователей в заблуждение по безопасности Facebook, Instagram и WhatsApp, а также в содействии сексуальной эксплуатации детей на этих платформах. Об этом сообщает Reuters.

Суд в США обязал Meta выплатить $375 млн по делу о безопасности детей
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали судебного решения

Присяжные назначили компании гражданский штраф в размере $375 млн. Это решение стало первым случаем, когда присяжные вынесли вердикт против Meta по подобным обвинениям, несмотря на волну судебных тяжб по всей стране.

Присяжные насчитали 75 000 отдельных нарушений закона, оценив каждое в $5 000. Генеральный прокурор штата Рауль Торрез заявил, что Meta сознательно ставила прибыль выше безопасности детей, скрывая реальные данные о распространении вредоносного контента.

Иск был основан на операции 2023 года, когда следователи создали аккаунты «подростков до 14 лет». Они мгновенно начали получать от взрослых пользователей контент сексуального характера.

Реакция Meta и рынка

Представители Meta уже заявили о намерении оспорить приговор. Компания настаивает, что прилагает огромные усилия для удаления вредоносного контента и злоумышленников и имеет надежные системы защиты. Юристы Meta также пытались апеллировать к Первой поправке (свобода слова) и Главе 230 (иммунитет платформ за контент пользователей), однако судья в Нью-Мексико отклонил эти аргументы.

Интересно, что акции Meta после оглашения вердикта выросли на 0,8% на внебиржевых торгах. Аналитики связывают это с тем, что штат в первую очередь требовал возмещения в размере $2 млрд, так что сумма в $375 млн оказалась «мягче» для бюджета техгиганта, чем ожидалось.

Что дальше: второй этап суда

В мае начнется вторая фаза судебного процесса. На ней прокуратура потребует от суда не только дополнительных финансовых санкций, но и принудительных изменений в алгоритмах Meta. В частности, речь идет о:

  • Внедрении эффективной верификации возраста;
  • Удалении механизмов, способствующих активному поиску жертв злоумышленниками;
  • Изменении функций бесконечной ленты и автозапуска видео, которые провоцируют зависимость у подростков.

Этот процесс является лишь частью масштабного юридического кризиса Meta. В настоящее время компания сталкивается с тысячами исков в разных штатах США, где ее обвиняют в умышленном проектировании продуктов, вредящих ментальному здоровью молодежи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает lider2000 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами