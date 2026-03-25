Суд в США обязал Meta выплатить $375 млн по делу о безопасности детей

Во вторник, 24 марта, суд присяжных в штате Нью-Мексико (США) признал корпорацию Meta виновной в нарушении закона о защите прав потребителей. Компанию обвинили в введении пользователей в заблуждение по безопасности Facebook, Instagram и WhatsApp, а также в содействии сексуальной эксплуатации детей на этих платформах. Об этом сообщает Reuters.

Детали судебного решения

Присяжные назначили компании гражданский штраф в размере $375 млн. Это решение стало первым случаем, когда присяжные вынесли вердикт против Meta по подобным обвинениям, несмотря на волну судебных тяжб по всей стране.

Присяжные насчитали 75 000 отдельных нарушений закона, оценив каждое в $5 000. Генеральный прокурор штата Рауль Торрез заявил, что Meta сознательно ставила прибыль выше безопасности детей, скрывая реальные данные о распространении вредоносного контента.

Иск был основан на операции 2023 года, когда следователи создали аккаунты «подростков до 14 лет». Они мгновенно начали получать от взрослых пользователей контент сексуального характера.

Реакция Meta и рынка

Представители Meta уже заявили о намерении оспорить приговор. Компания настаивает, что прилагает огромные усилия для удаления вредоносного контента и злоумышленников и имеет надежные системы защиты. Юристы Meta также пытались апеллировать к Первой поправке (свобода слова) и Главе 230 (иммунитет платформ за контент пользователей), однако судья в Нью-Мексико отклонил эти аргументы.

Интересно, что акции Meta после оглашения вердикта выросли на 0,8% на внебиржевых торгах. Аналитики связывают это с тем, что штат в первую очередь требовал возмещения в размере $2 млрд, так что сумма в $375 млн оказалась «мягче» для бюджета техгиганта, чем ожидалось.

Что дальше: второй этап суда

В мае начнется вторая фаза судебного процесса. На ней прокуратура потребует от суда не только дополнительных финансовых санкций, но и принудительных изменений в алгоритмах Meta. В частности, речь идет о:

Внедрении эффективной верификации возраста;

Удалении механизмов, способствующих активному поиску жертв злоумышленниками;

Изменении функций бесконечной ленты и автозапуска видео, которые провоцируют зависимость у подростков.

Этот процесс является лишь частью масштабного юридического кризиса Meta. В настоящее время компания сталкивается с тысячами исков в разных штатах США, где ее обвиняют в умышленном проектировании продуктов, вредящих ментальному здоровью молодежи.