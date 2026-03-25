Разовая денежная помощь для военнослужащих: как подать заявку в Дии

На портале «Дия» начали тестирование новой цифровой услуги для военнослужащих. Речь идет о возможности подать заявление на получение единовременной денежной помощи от Министерства обороны Украины онлайн — без лишней бюрократии и бумажной волокиты. О запуске бета-тестирования сообщили в официальном Telegram-канале портала.

Кто может подать заявление?

Услуга доступна для всех действующих военнослужащих ВСУ. В то же время есть важное ограничение: если военнослужащий или военнослужащая уже получали единовременную денежную помощь, и при этом их группа инвалидности или процент потери трудоспособности не изменились — повторно подать заявку и получить выплату не получится.

Это правило позволяет избежать дублирования выплат и обеспечить справедливое распределение государственной помощи.

Как присоединиться к бета-тестированию?

Чтобы подать заявку и принять участие в тестировании новой услуги, нужно выполнить несколько простых шагов:

Перейти по ссылке на портале «Дия»;

Ознакомиться с условиями и информацией о сервисе;

Заполнить необходимые данные:

ФИО,

РНОКПП

электронную почту;

нажать кнопку «Зарегистрироваться»;

ожидать сообщения о старте бета-тестирования на указанный электронный адрес.

После получения подтверждения пользователи смогут подать заявление онлайн.