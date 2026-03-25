На портале «Дия» начали тестирование новой цифровой услуги для военнослужащих. Речь идет о возможности подать заявление на получение единовременной денежной помощи от Министерства обороны Украины онлайн — без лишней бюрократии и бумажной волокиты. О запуске бета-тестирования сообщили в официальном Telegram-канале портала.
Разовая денежная помощь для военнослужащих: как подать заявку в Дии
Кто может подать заявление?
Услуга доступна для всех действующих военнослужащих ВСУ. В то же время есть важное ограничение: если военнослужащий или военнослужащая уже получали единовременную денежную помощь, и при этом их группа инвалидности или процент потери трудоспособности не изменились — повторно подать заявку и получить выплату не получится.
Это правило позволяет избежать дублирования выплат и обеспечить справедливое распределение государственной помощи.
Как присоединиться к бета-тестированию?
Чтобы подать заявку и принять участие в тестировании новой услуги, нужно выполнить несколько простых шагов:
- Перейти по ссылке на портале «Дия»;
- Ознакомиться с условиями и информацией о сервисе;
Заполнить необходимые данные:
- ФИО,
- РНОКПП
- электронную почту;
- нажать кнопку «Зарегистрироваться»;
- ожидать сообщения о старте бета-тестирования на указанный электронный адрес.
После получения подтверждения пользователи смогут подать заявление онлайн.
Источник: Минфин
