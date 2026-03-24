Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 19:45

«Ощадбанк» приостановил ввоз валюты после ареста инкассаторов в Венгрии

Государственный Ощадбанк полностью прекратил транспортировку иностранной наличности из европейских стран из-за беспрецедентного ареста своих инкассаторских автомобилей венгерскими правоохранительными органами. В настоящее время дефицит валюты на внутреннем рынке покрывается исключительно за счет резервов центрального банка. Об этом рассказал председатель правления банка Юрий Кацион во время брифинга на «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Риск валютного дефицита

По словам Кациона, хотя текущий спрос временно покрывается ресурсами Национального банка, ситуация требует скорейшего решения ввиду значительных объемов рынка и потребности системы в регулярном пополнении наличными.

Проблема усугубляется тем, что «Ощадбанк» остается единственным коммерческим финансовым учреждением в стране, имеющим действующую лицензию на трансграничную перевозку таких специфических грузов по территории Евросоюза. До инцидента подобные логистические рейсы выполнялись почти еженедельно.

Миллиардные обороты закрытого маршрута

Масштабы блокировки канала поставок являются критическими для украинского рынка. В течение 2025 года государственный банк обеспечил поступление наличной иностранной валюты для других украинских банков. Общий объем ввезенных средств составил:

Кроме того, через собственную сеть касс «Ощадбанк» осуществил значительные объемы валютообменных операций с населением. Граждане продали банку 1,45 млрд долларов и 387 млн евро, тогда как объем покупок составил около 522 млн долларов и 82 млн евро соответственно.

Венгерский след: подозрение в отмывании средств

Кризис начался 5 марта, когда правоохранительные органы Венгрии задержали два бронированных автомобиля «Ощадбанка». Транспортные средства перевозили иностранную валюту и банковские металлы в рамках официального соглашения с австрийской группой Райффайзен Банк. Украинская сторона настаивает, что груз был оформлен с четким соблюдением международных стандартов и таможенных требований ЕС.

Однако Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Ситуация приобрела максимальную серьезность после того, как к расследованию привлекли венгерский Центр по борьбе с терроризмом. Всего с начала текущего года через территорию Венгрии в Украину было ввезено более $900 млн, €420 млн наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Exba
24 марта 2026, 20:07
#
А если везти из Вены через Чехию и Польшу, чтоб обогнуть Венгрию и Словакию?
+
+30
kadaad1988
24 марта 2026, 20:09
#
У них на это просто нехватает мозгов!
+
0
w39932
24 марта 2026, 20:59
#
Схему вскрыли, тараканье кто куда бросилось. Больше никак не смогут вывозить черный кеш по привычному маршруту
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Delaware и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами