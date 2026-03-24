«Ощадбанк» приостановил ввоз валюты после ареста инкассаторов в Венгрии

Государственный Ощадбанк полностью прекратил транспортировку иностранной наличности из европейских стран из-за беспрецедентного ареста своих инкассаторских автомобилей венгерскими правоохранительными органами. В настоящее время дефицит валюты на внутреннем рынке покрывается исключительно за счет резервов центрального банка. Об этом рассказал председатель правления банка Юрий Кацион во время брифинга на «Интерфакс-Украина».

Риск валютного дефицита

По словам Кациона, хотя текущий спрос временно покрывается ресурсами Национального банка, ситуация требует скорейшего решения ввиду значительных объемов рынка и потребности системы в регулярном пополнении наличными.

Проблема усугубляется тем, что «Ощадбанк» остается единственным коммерческим финансовым учреждением в стране, имеющим действующую лицензию на трансграничную перевозку таких специфических грузов по территории Евросоюза. До инцидента подобные логистические рейсы выполнялись почти еженедельно.

Миллиардные обороты закрытого маршрута

Масштабы блокировки канала поставок являются критическими для украинского рынка. В течение 2025 года государственный банк обеспечил поступление наличной иностранной валюты для других украинских банков. Общий объем ввезенных средств составил:

Около 1 млрд долларов;

Около 800 млн евро.

Кроме того, через собственную сеть касс «Ощадбанк» осуществил значительные объемы валютообменных операций с населением. Граждане продали банку 1,45 млрд долларов и 387 млн евро, тогда как объем покупок составил около 522 млн долларов и 82 млн евро соответственно.

Венгерский след: подозрение в отмывании средств

Кризис начался 5 марта, когда правоохранительные органы Венгрии задержали два бронированных автомобиля «Ощадбанка». Транспортные средства перевозили иностранную валюту и банковские металлы в рамках официального соглашения с австрийской группой Райффайзен Банк. Украинская сторона настаивает, что груз был оформлен с четким соблюдением международных стандартов и таможенных требований ЕС.

Однако Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Ситуация приобрела максимальную серьезность после того, как к расследованию привлекли венгерский Центр по борьбе с терроризмом. Всего с начала текущего года через территорию Венгрии в Украину было ввезено более $900 млн, €420 млн наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.