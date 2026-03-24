24 марта 2026, 18:24

Вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно: в Еврокомиссии назвали ключевые условия

Украина остается стратегическим партнером Европейского Союза в оборонном и инновационном секторах, однако надежды Киева на обретение полноправного членства до 2027 года невозможны. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает Politico.

Вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно: в Еврокомиссии назвали ключевые условия

Два ключевых условия

Комментируя амбициозные планы украинской власти по присоединению к блоку уже с 1 января 2027 года, Марта Кос была категорична.

«Каждый в этом зале понимает, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно», — подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, для реализации евроинтеграционных стремлений необходимо выполнить два ключевых условия:

  • Достижение стабильного мира.
  • Завершение структурных реформ.

Инвестиционный климат

Марта Кос особо акцентировала внимание на важности безопасности для капитала. Она отметила, что приток иностранных инвестиций в Украину напрямую зависит от стабильности и верховенства права.

«Инвесторы придут только тогда, когда будут уверены, что смогут зарабатывать деньги, а их вложения будут защищены», — отметила она, добавив, что экономическая конкурентоспособность ЕС только выиграет от стратегического сотрудничества с Украиной в будущем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

bosyak
bosyak
24 марта 2026, 18:31
Морквина перед віслючком… :)
R S
R S
24 марта 2026, 18:51
Зато вислючок безропотно бежит за морковкой, которая никак не хочет становИться ближе.
И всё это время вислючка понемногу общипывают — то земли заберут, то недра, то население…

економічна конкурентоспроможність ЄС лише виграє від стратегічної співпраці з Україною в майбутньому
чудно заливает бабуля в уши вислючка, аж слеза проступила)
Евгений Петров
Евгений Петров
24 марта 2026, 18:58
#
Сходи проспись я умный человек и умею считать

20 млн населения

11 пенсов

2−3 млн дети до 18

20−15 сколько? 5

2.5 ляма баб

666 тысяч армия

500 мусоров и льготников

кого ты стричь собрался
stas12345
stas12345
24 марта 2026, 18:56
#
Ми вже де факто в ЄС і в НАТО, подобається це комусь чи ні
R S
R S
24 марта 2026, 19:04
#
А когда и каким местом мы де-факто оказались в ЕС и НАТО?
Поделитесь инфой, очень интересно узнать новое!
Евгений Петров
Евгений Петров
24 марта 2026, 18:58
#
Страна идиотов тупорылых причем

и при всем этом на эти 20 млн ложится убыль 1.2 в год
