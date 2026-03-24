Украина остается стратегическим партнером Европейского Союза в оборонном и инновационном секторах, однако надежды Киева на обретение полноправного членства до 2027 года невозможны. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает Politico.
Вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно: в Еврокомиссии назвали ключевые условия
Два ключевых условия
Комментируя амбициозные планы украинской власти по присоединению к блоку уже с 1 января 2027 года, Марта Кос была категорична.
«Каждый в этом зале понимает, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно», — подчеркнула еврокомиссар.
По ее словам, для реализации евроинтеграционных стремлений необходимо выполнить два ключевых условия:
- Достижение стабильного мира.
- Завершение структурных реформ.
Инвестиционный климат
Марта Кос особо акцентировала внимание на важности безопасности для капитала. Она отметила, что приток иностранных инвестиций в Украину напрямую зависит от стабильности и верховенства права.
«Инвесторы придут только тогда, когда будут уверены, что смогут зарабатывать деньги, а их вложения будут защищены», — отметила она, добавив, что экономическая конкурентоспособность ЕС только выиграет от стратегического сотрудничества с Украиной в будущем.
Комментарии - 6
И всё это время вислючка понемногу общипывают — то земли заберут, то недра, то население…
економічна конкурентоспроможність ЄС лише виграє від стратегічної співпраці з Україною в майбутньому
чудно заливает бабуля в уши вислючка, аж слеза проступила)
