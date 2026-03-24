Вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно: в Еврокомиссии назвали ключевые условия

Украина остается стратегическим партнером Европейского Союза в оборонном и инновационном секторах, однако надежды Киева на обретение полноправного членства до 2027 года невозможны. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает Politico.

Два ключевых условия

Комментируя амбициозные планы украинской власти по присоединению к блоку уже с 1 января 2027 года, Марта Кос была категорична.

«Каждый в этом зале понимает, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно», — подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, для реализации евроинтеграционных стремлений необходимо выполнить два ключевых условия:

Достижение стабильного мира.

Завершение структурных реформ.

Читайта также: Таможенная интеграция с ЕС выполнена на 96% — отчет о выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом за 2025 год

Инвестиционный климат

Марта Кос особо акцентировала внимание на важности безопасности для капитала. Она отметила, что приток иностранных инвестиций в Украину напрямую зависит от стабильности и верховенства права.

«Инвесторы придут только тогда, когда будут уверены, что смогут зарабатывать деньги, а их вложения будут защищены», — отметила она, добавив, что экономическая конкурентоспособность ЕС только выиграет от стратегического сотрудничества с Украиной в будущем.