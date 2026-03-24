НБУ аннулировал лицензии крупной сети обменников

Национальный банк Украины применил самые жесткие меры воздействия в отношении ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС», которое работало на рынке под брендом сети пунктов обмена валют «КИТ Group» (KIT GROUP). Регулятор полностью отозвал лицензии компании на кредитование и торговлю наличной валютой в связи с официальным признанием ее деловой репутации небезупречной на фоне ведения незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 24 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потеря базовых лицензий

23 марта 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение о полной аннуляции разрешительных документов ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 39806926). Компания окончательно лишилась лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также лицензии на осуществление валютных операций в части торговли наличными валютными ценностями.

Теневые схемы и испорченная репутация

Основа для лишения компании легального статуса была заложена ещё осенью прошлого года. 24 ноября 2025 года Нацбанк официально признал деловую репутацию самой финансовой компании, её руководителей и владельца контрольного пакета акций небезупречной. Главной причиной стала системная безлицензионная деятельность: учреждение предоставляло услуги, имеющие признаки финансовых платежных услуг, не имея на это никакой лицензии и обязательной регистрации.

Этому шагу предшествовал углубленный анализ операций компании. Еще 9 октября 2025 года НБУ прямо запретил ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и связанным с ним лицам предоставлять финансовые платежные услуги через их собственные интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»). Однако выявленные нарушения оказались настолько серьезными, что закономерно привели к полной дисквалификации компании.

Кто на самом деле стоит за «КИТ Group»

Согласно данным открытых реестров и профильного анализа рынка, сеть «КИТ Group» на протяжении многих лет позиционировала себя как крупная международная «FinTech-компания», владеющая более чем 90 пунктами обмена валют в 29 крупнейших городах Украины и даже сообщала об открытии отделений в Польше. Конечным бенефициарным владельцем ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и соответствующих торговых марок является Антон Ткаченко.

Компания активно продвигала в интернете услуги по переводу средств (в частности, валютных), создавая иллюзию полноценного финансового сервиса. На самом деле же учреждение имело разрешение исключительно на обмен валют, но не обладало лицензией НБУ на перевод средств без открытия счета. Адреса, где клиентам предлагали нелегальные переводы, практически на сто процентов совпадали с физическими обменными пунктами компании. Фактически под вывеской «инновационного» сервиса работала теневая система денежных переводов, что грубо нарушало регуляторные нормы.