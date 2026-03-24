НБУ аннулировал лицензии крупной сети обменников

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 12:05 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии крупной сети обменников

Национальный банк Украины применил самые жесткие меры воздействия в отношении ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС», которое работало на рынке под брендом сети пунктов обмена валют «КИТ Group» (KIT GROUP). Регулятор полностью отозвал лицензии компании на кредитование и торговлю наличной валютой в связи с официальным признанием ее деловой репутации небезупречной на фоне ведения незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 24 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потеря базовых лицензий

23 марта 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение о полной аннуляции разрешительных документов ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 39806926). Компания окончательно лишилась лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также лицензии на осуществление валютных операций в части торговли наличными валютными ценностями.

Теневые схемы и испорченная репутация

Основа для лишения компании легального статуса была заложена ещё осенью прошлого года. 24 ноября 2025 года Нацбанк официально признал деловую репутацию самой финансовой компании, её руководителей и владельца контрольного пакета акций небезупречной. Главной причиной стала системная безлицензионная деятельность: учреждение предоставляло услуги, имеющие признаки финансовых платежных услуг, не имея на это никакой лицензии и обязательной регистрации.

Этому шагу предшествовал углубленный анализ операций компании. Еще 9 октября 2025 года НБУ прямо запретил ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и связанным с ним лицам предоставлять финансовые платежные услуги через их собственные интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»). Однако выявленные нарушения оказались настолько серьезными, что закономерно привели к полной дисквалификации компании.

Кто на самом деле стоит за «КИТ Group»

Согласно данным открытых реестров и профильного анализа рынка, сеть «КИТ Group» на протяжении многих лет позиционировала себя как крупная международная «FinTech-компания», владеющая более чем 90 пунктами обмена валют в 29 крупнейших городах Украины и даже сообщала об открытии отделений в Польше. Конечным бенефициарным владельцем ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и соответствующих торговых марок является Антон Ткаченко.

Компания активно продвигала в интернете услуги по переводу средств (в частности, валютных), создавая иллюзию полноценного финансового сервиса. На самом деле же учреждение имело разрешение исключительно на обмен валют, но не обладало лицензией НБУ на перевод средств без открытия счета. Адреса, где клиентам предлагали нелегальные переводы, практически на сто процентов совпадали с физическими обменными пунктами компании. Фактически под вывеской «инновационного» сервиса работала теневая система денежных переводов, что грубо нарушало регуляторные нормы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
24 марта 2026, 14:37
#
Шо апять?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 142018083816, Obtainer и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами