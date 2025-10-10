Национальный банк Украины запретил финансовой компании «Либерти Финанс» предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»). Регулятор установил, что компания осуществляла денежные переводы без соответствующей лицензии, что является грубым нарушением законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
НБУ приостановил деятельность платежного сервиса «КИТ Group» и его владельца «Либерти Финанс»
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Как работала схема
В ходе дистанционного надзора Национальный банк выявил признаки нелицензированной деятельности. Расследование подтвердило, что ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее лицензию преимущественно на обмен валют, фактически предоставляло услуги по переводу средств через онлайн-платформу «КИТ Group».
НБУ установил прямую связь между компаниями:
- Сайты и ресурсы «КИТ Group» активно рекламировали услуги денежных переводов.
- Адреса пунктов предоставления услуг «КИТ Group» почти полностью совпадали с адресами обменников «Либерти Финанс».
Владельцем торговых марок «КИТ Group» оказался конечный бенефициар «Либерти Финанс» — Антон Ткаченко.
Таким образом, компания использовала отдельный бренд для предоставления услуг, на которые не имела разрешения от регулятора.
Решение регулятора
На основании собранных доказательств Правление НБУ приняло ряд решений:
- Признало деятельность сервисов «КИТ Group» предоставлением финансовых платежных услуг.
- Отнесло ООО «ФК «Либерти Финанс» к лицам, осуществляющим деятельность без лицензии и регистрации.
- Запретило компании и связанным с ней лицам дальнейшее предоставление этих услуг.
Решение было принято по рекомендации профильного комитета НБУ от 6 октября.
Комментарии - 1