НБУ приостановил деятельность платежного сервиса «КИТ Group» и его владельца «Либерти Финанс»

Национальный банк Украины запретил финансовой компании «Либерти Финанс» предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»). Регулятор установил, что компания осуществляла денежные переводы без соответствующей лицензии, что является грубым нарушением законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

Как работала схема

В ходе дистанционного надзора Национальный банк выявил признаки нелицензированной деятельности. Расследование подтвердило, что ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее лицензию преимущественно на обмен валют, фактически предоставляло услуги по переводу средств через онлайн-платформу «КИТ Group».

НБУ установил прямую связь между компаниями:

Сайты и ресурсы «КИТ Group» активно рекламировали услуги денежных переводов.

Адреса пунктов предоставления услуг «КИТ Group» почти полностью совпадали с адресами обменников «Либерти Финанс».

Владельцем торговых марок «КИТ Group» оказался конечный бенефициар «Либерти Финанс» — Антон Ткаченко.

Таким образом, компания использовала отдельный бренд для предоставления услуг, на которые не имела разрешения от регулятора.

Решение регулятора

На основании собранных доказательств Правление НБУ приняло ряд решений:

Признало деятельность сервисов «КИТ Group» предоставлением финансовых платежных услуг.

Отнесло ООО «ФК «Либерти Финанс» к лицам, осуществляющим деятельность без лицензии и регистрации.

Запретило компании и связанным с ней лицам дальнейшее предоставление этих услуг.

Решение было принято по рекомендации профильного комитета НБУ от 6 октября.