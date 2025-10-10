Multi от Минфин
10 октября 2025, 8:00

НБУ приостановил деятельность платежного сервиса «КИТ Group» и его владельца «Либерти Финанс»

Национальный банк Украины запретил финансовой компании «Либерти Финанс» предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»). Регулятор установил, что компания осуществляла денежные переводы без соответствующей лицензии, что является грубым нарушением законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины запретил финансовой компании «Либерти Финанс» предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»).

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как работала схема

В ходе дистанционного надзора Национальный банк выявил признаки нелицензированной деятельности. Расследование подтвердило, что ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее лицензию преимущественно на обмен валют, фактически предоставляло услуги по переводу средств через онлайн-платформу «КИТ Group».

НБУ установил прямую связь между компаниями:

  • Сайты и ресурсы «КИТ Group» активно рекламировали услуги денежных переводов.
  • Адреса пунктов предоставления услуг «КИТ Group» почти полностью совпадали с адресами обменников «Либерти Финанс».

Владельцем торговых марок «КИТ Group» оказался конечный бенефициар «Либерти Финанс» — Антон Ткаченко.

Таким образом, компания использовала отдельный бренд для предоставления услуг, на которые не имела разрешения от регулятора.

Решение регулятора

На основании собранных доказательств Правление НБУ приняло ряд решений:

  • Признало деятельность сервисов «КИТ Group» предоставлением финансовых платежных услуг.
  • Отнесло ООО «ФК «Либерти Финанс» к лицам, осуществляющим деятельность без лицензии и регистрации.
  • Запретило компании и связанным с ней лицам дальнейшее предоставление этих услуг.

Решение было принято по рекомендации профильного комитета НБУ от 6 октября.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
10 октября 2025, 8:23
#
Схлопнули конкурента
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 32 незарегистрированных посетителя.
