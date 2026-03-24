В Украине проверят уровень бедности: Госстат запускает опрос

Государственная служба статистики в марте 2026 года приступает к проведению обследования доходов и условий жизни (EU-SILC), которое продлится до июня текущего года. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Как будут оценивать уровень жизни населения

Обследование EU-SILC основано на методологии, утвержденной Евростатом, и является уникальным источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.

«Цель обследования EU-SILC — получить объективную информацию об условиях жизни, материальном положении семей, а также уровне бедности различных социально-демографических групп населения», — говорится в сообщении.

Что это даст

Полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения, в частности:

по социальной защите различных социально-демографических групп населения,

по предотвращению развития процессов бедности,

а международным партнерам — по поддержке украинцев в восстановлении страны.

Как это будет происходить

В выборку включено более 18 тыс. домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Каждое домохозяйство, отобранное для опроса, является уникальным, важным для обследования и не может быть заменено другим.

В случайно отобранные домохозяйства придет официальный сотрудник органа государственной статистики — специалист по интервьюированию, который предъявит служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность.

«Для участия можно выбрать один из трех способов: личное интервью во время визита специалиста по интервьюированию, телефонный опрос или самостоятельное заполнение онлайн-анкеты на портале stat.gov.ua», — отметили в Госстате.

Участие в опросе является добровольным, а конфиденциальность ответов — гарантированной. Полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов.

Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не запрашивают. Результаты не используются для проверок или налогообложения.