24 марта 2026, 8:23

В Украине проверят уровень бедности: Госстат запускает опрос

Государственная служба статистики в марте 2026 года приступает к проведению обследования доходов и условий жизни (EU-SILC), которое продлится до июня текущего года. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Как будут оценивать уровень жизни населения

Обследование EU-SILC основано на методологии, утвержденной Евростатом, и является уникальным источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.

«Цель обследования EU-SILC — получить объективную информацию об условиях жизни, материальном положении семей, а также уровне бедности различных социально-демографических групп населения», — говорится в сообщении.

Что это даст

Полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения, в частности:

  • по социальной защите различных социально-демографических групп населения,
  • по предотвращению развития процессов бедности,
  • а международным партнерам — по поддержке украинцев в восстановлении страны.

Как это будет происходить

В выборку включено более 18 тыс. домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Каждое домохозяйство, отобранное для опроса, является уникальным, важным для обследования и не может быть заменено другим.

В случайно отобранные домохозяйства придет официальный сотрудник органа государственной статистики — специалист по интервьюированию, который предъявит служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность.

«Для участия можно выбрать один из трех способов: личное интервью во время визита специалиста по интервьюированию, телефонный опрос или самостоятельное заполнение онлайн-анкеты на портале stat.gov.ua», — отметили в Госстате.

Участие в опросе является добровольным, а конфиденциальность ответов — гарантированной. Полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов.

Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не запрашивают. Результаты не используются для проверок или налогообложения.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

zevs1
zevs1
24 марта 2026, 8:51
Можно Так же проверить уровень счастья в госсекторе или в частном бизнесе у кого выше.
SamBB
SamBB
24 марта 2026, 9:59
Держстат малює те що вказують зверху, абсолютно непоказова кантора…
