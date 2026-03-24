В апреле Украину накроет дефицит автогаза: что будет с ценами на топливо и перевозки

Уже с апреля на отечественных АЗС могут начаться перебои с автогазом. И, соответственно, есть риск еще большего его подорожания. Дело в том, что на мировом рынке сжиженного газа нарастает кризис. Блокировка Ормузского пролива, удары Ирана по производственным газовым мощностям Катара, ЧП на терминале в США гонят вверх ценники на сжиженный газ и ставят под вопрос само наличие необходимого объема ресурса. Из-за этого поставщики урезают лимиты украинским компаниям.

Автогаз — ресурс достаточно специфичный. Как правило, на газобаллонное оборудование машины переводят ограниченные в средствах водители, рассчитывая таким образом сэкономить. Еще один большой сегмент потребителей сжиженного газа — так называемая малая коммерция: маршрутки, небольшие грузовики и пр.

Поэтому, если с газом начнутся глобальные проблемы, это может ударить не только по кошелькам водителей, но и по ценам на перевозки — как пассажирские, так и грузовые.

«Минфин» разбирался, чем грозит Украине дефицит автогаза, что будет с ценами на него и есть ли смысл сейчас вообще устанавливать ГБО.

Заоблачные цены и призрак дефицита

Уже с апреля на украинских заправках может возникнуть дефицит. Как отмечают аналитики профильной площадки enkorr, по состоянию «на сейчас» купить газ оптом еще можно, но поставки «по экономически целесообразной цене» с апреля трейдеры уже не гарантируют.

Причин сразу несколько. Во-первых, фактически блокируется импорт сжиженного газа через Ормузский пролив из-за войны в Иране (как, впрочем, и нефти).

Во-вторых, Иран атакует газовую инфраструктуру Катара — крупного мирового поставщика сжиженного газа. Недавно катарская компания QatarEnergy сообщила, что может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставки газа в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай из-за иранских атак по ее инфраструктуру, которые уже привели к снижению экспортных мощностей страны по газу на 17%. Остановлено производство 12,8 млн тонн сжиженного газа, а на восстановление поврежденных мощностей, по оценкам компании, понадобится 3−5 лет. «Без Катара на мировом рынке точно будет дефицит газа», — говорит учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

В-третьих, американская компания Targa Resources, занимающаяся транспортировкой сжиженного нефтяного газа, 19 марта объявила форс-мажор на загрузку ресурса со своего терминала на Хьюстонском канале из-за неисправностей оборудования (на него приходится порядка 20% всего экспорта сжиженного газа из США, в том числе 10% — в Европу).

Это фактически стало «последней каплей», и еще больше усилило панические настроения в сегменте СПГ, — отмечает Argus.

В итоге ценники на сжиженный газ в северо-западной части ЕС, на которые ориентируются польские трейдеры, выросли сразу на $83 за тонну (до $923), бутана — на $70 (до $873). По состоянию на 20 марта стоимость газа в Европе поднялась почти до тысячи долларов за тонну. Польские трейдеры (у которых скупаются многие украинские импортеры) продают ресурс по $1 035—1 080 за тонну, что на $25 дороже, чем на прошлой неделе. А с учетом транспортировки, ценники на границе в Украине выросли до $1 067−1 136. Но есть и физическая нехватка ресурса.

По морским поставкам также «блокада». По оценочным данным, до конца марта украинские порты недополучат около 10 тысяч тонн газа. Румынские операторы не озвучивают четких сроков новых поставок, — отмечают аналитики enkorr.

Если Ормузский пролив к апрелю не будет разблокирован, крупные поставщики могут поднять цены на ресурс на $300 за тонну. При этом большие сомнения вызывает наличие необходимого объема газа.

На мировом рынке начинается «борьба за автогаз» — крупные партии «перехватывают» большие покупатели, в частности, Китай, а мелким поставщики режут лимиты. В этот «черный» список попадают и многие украинские компании.

«Дело в том, что у украинских импортеров нет долгосрочных контрактов, покупая ресурс буквально с колес. Понятно, что в случае ЧП, таких клиентов оставляют без товара в первую очередь», — пояснил «Минфину» руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Как изменятся ценники на газ в Украине и есть ли смысл на нем ездить

В Украине сжиженный газ, как и бензин, и дизель, также дорожает. По данным агентства А-95, на 23 марта повысились как оптовые, так и розничные цены на СПГ. В среднем по стране на опте газ продают по 43,55 гривен, а в рознице — по 45,53 гривны. Для сравнения: по данным ценового мониторинга «Минфина», к примеру, еще 20 марта сжиженный газ в рознице продавали по 44,02 гривны, а в начале марта — по 38,5 гривен за литр.

При этом риски нехватки ресурса могут еще больше поднять ценники. «Непонятно, где вообще остановится цена, и будут ли вовсе покупать автогаз в Украине, скажем, по 50 гривен за литр. Многие продавцы вообще не хотят торговать сжиженным газом, так как они на нем зарабатывают меньше, чем, к примеру, на бензине или дизеле, а рисков больше», — говорит Рябцев.

Отметим, что дефицит сжиженного газа не остановит в один момент движение транспорта, использующего этот ресурс. Авто с ГБО могут потреблять как газ, так и бензин.

До недавнего времени ездить на газе было более выгодно, чем на бензине, из-за чего, собственно, водители и устанавливали газобаллонное оборудование.

«Но уже сейчас выгода крайне сомнительная. Считается, что реальная экономия на заправке идет, пока стоимость литра газа не превышает цены за пол-литра бензина. Бензин сейчас стоит, в среднем, около 72 гривен за литр. То есть, по этой формуле, газ должен был стоить до 36 гривен, а он уже за 45,5 гривен», — говорит Рябцев.

Аналитик агентства «А-95» Артем Куюн называет другую формулу. «Экономия от эксплуатации авто на газе идет до того момента, пока стоимость газа не достигнет 70% от цены бензина. То есть если, к примеру, бензин будет по 75 гривен, то ценовой потолок для газа — 50 гривен. Скорее всего, именно до таких отметок он и подорожает, учитывая тенденции на рынке СПГ», — пояснил «Минфину» Куюн.

По словам Рябцева, если ценники еще подрастут, смысл ездить на газе, а тем более, тратиться на ГБО тем автовладельцам, которые его пока не установили, фактически теряет смысл.

Удар по «эконом-сегменту» авторынка и рост тарифов на перевозки

Главная проблема в отечественных реалиях — «социальная» составляющая автогаза. Чаще всего ГБО устанавливали ограниченные в средствах водители (или же владельцы авто с большими объемами двигателей), чтобы таким образом экономить на заправке. Машины на газу массово «прописаны» в украинских селах и небольших городках, где у жителей с доходами, мягко говоря, не очень хорошо.

Поэтому, если еще месяц назад 100 километров пути обходилось в среднем 385 гривен, а сейчас — уже больше 450 гривен, с перспективой увеличения этой суммы до 500 гривен, для многих автовладельцев это реальная проблема. При этом компенсации по государственной программе «Кешбэк на топливо» по сжиженному газу самые маленькие — всего 5% от стоимости (по бензину — 10%, по дизелю — 15%).

Сжиженный газ применяется также в баллонах для приготовления пищи в негазифицированных сельских домах, для отопления и в качестве топлива для зерносушилок в агросекторе. То есть проблемы с СПГ затронут в первую очередь украинское село.

Но автогаз массово использует еще один сегмент потребителей — так называемая малая коммерция — маршрутки, небольшие грузовики и микроавтобусы, которые развозят товары по городу.

Для них нехватка газа и его подорожание чреваты заметным ростом себестоимости перевозок, что, скорее всего, заставит перевозчиков повышать тарифы и для клиентов. Отметим, что многие маршрутки уже подорожали. К примеру, поездка на маршрутке из Киева в Белую Церковь с 20 марта стоит 250 гривен, вместо 180 гривен. Не исключено, что будет и «второй этап» подорожания.

«Дорожают и дизель, и газ. Дефицит может возникнуть в любой момент, причем всех видов топлива. Поэтому ситуация остается сложной», — говорит глава Всеукраинской ассоциации автостанций Игорь Житинский.

Рост тарифов на грузовые перевозки продавцы товаров станут закладывать в розничные ценники. Поэтому подорожание тех же продуктов питания, которые развозятся по городам на небольшом коммерческом транспорте, продолжится.