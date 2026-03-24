Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
24 марта 2026, 7:10

В апреле Украину накроет дефицит автогаза: что будет с ценами на топливо и перевозки

Уже с апреля на отечественных АЗС могут начаться перебои с автогазом. И, соответственно, есть риск еще большего его подорожания. Дело в том, что на мировом рынке сжиженного газа нарастает кризис. Блокировка Ормузского пролива, удары Ирана по производственным газовым мощностям Катара, ЧП на терминале в США гонят вверх ценники на сжиженный газ и ставят под вопрос само наличие необходимого объема ресурса. Из-за этого поставщики урезают лимиты украинским компаниям.

Из-за атак Ирана Катар потерял 20% экспортных мощностей по сжиженному газу

Автогаз — ресурс достаточно специфичный. Как правило, на газобаллонное оборудование машины переводят ограниченные в средствах водители, рассчитывая таким образом сэкономить. Еще один большой сегмент потребителей сжиженного газа — так называемая малая коммерция: маршрутки, небольшие грузовики и пр.

Поэтому, если с газом начнутся глобальные проблемы, это может ударить не только по кошелькам водителей, но и по ценам на перевозки — как пассажирские, так и грузовые.

«Минфин» разбирался, чем грозит Украине дефицит автогаза, что будет с ценами на него и есть ли смысл сейчас вообще устанавливать ГБО.

Заоблачные цены и призрак дефицита

Уже с апреля на украинских заправках может возникнуть дефицит. Как отмечают аналитики профильной площадки enkorr, по состоянию «на сейчас» купить газ оптом еще можно, но поставки «по экономически целесообразной цене» с апреля трейдеры уже не гарантируют.

Причин сразу несколько. Во-первых, фактически блокируется импорт сжиженного газа через Ормузский пролив из-за войны в Иране (как, впрочем, и нефти).

Во-вторых, Иран атакует газовую инфраструктуру Катара — крупного мирового поставщика сжиженного газа. Недавно катарская компания QatarEnergy сообщила, что может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставки газа в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай из-за иранских атак по ее инфраструктуру, которые уже привели к снижению экспортных мощностей страны по газу на 17%. Остановлено производство 12,8 млн тонн сжиженного газа, а на восстановление поврежденных мощностей, по оценкам компании, понадобится 3−5 лет. «Без Катара на мировом рынке точно будет дефицит газа», — говорит учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

В-третьих, американская компания Targa Resources, занимающаяся транспортировкой сжиженного нефтяного газа, 19 марта объявила форс-мажор на загрузку ресурса со своего терминала на Хьюстонском канале из-за неисправностей оборудования (на него приходится порядка 20% всего экспорта сжиженного газа из США, в том числе 10% — в Европу).

Это фактически стало «последней каплей», и еще больше усилило панические настроения в сегменте СПГ, — отмечает Argus.

В итоге ценники на сжиженный газ в северо-западной части ЕС, на которые ориентируются польские трейдеры, выросли сразу на $83 за тонну (до $923), бутана — на $70 (до $873). По состоянию на 20 марта стоимость газа в Европе поднялась почти до тысячи долларов за тонну. Польские трейдеры (у которых скупаются многие украинские импортеры) продают ресурс по $1 035—1 080 за тонну, что на $25 дороже, чем на прошлой неделе. А с учетом транспортировки, ценники на границе в Украине выросли до $1 067−1 136. Но есть и физическая нехватка ресурса.

По морским поставкам также «блокада». По оценочным данным, до конца марта украинские порты недополучат около 10 тысяч тонн газа. Румынские операторы не озвучивают четких сроков новых поставок, — отмечают аналитики enkorr.

Если Ормузский пролив к апрелю не будет разблокирован, крупные поставщики могут поднять цены на ресурс на $300 за тонну. При этом большие сомнения вызывает наличие необходимого объема газа.

На мировом рынке начинается «борьба за автогаз» — крупные партии «перехватывают» большие покупатели, в частности, Китай, а мелким поставщики режут лимиты. В этот «черный» список попадают и многие украинские компании.

«Дело в том, что у украинских импортеров нет долгосрочных контрактов, покупая ресурс буквально с колес. Понятно, что в случае ЧП, таких клиентов оставляют без товара в первую очередь», — пояснил «Минфину» руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Как изменятся ценники на газ в Украине и есть ли смысл на нем ездить

В Украине сжиженный газ, как и бензин, и дизель, также дорожает. По данным агентства А-95, на 23 марта повысились как оптовые, так и розничные цены на СПГ. В среднем по стране на опте газ продают по 43,55 гривен, а в рознице — по 45,53 гривны. Для сравнения: по данным ценового мониторинга «Минфина», к примеру, еще 20 марта сжиженный газ в рознице продавали по 44,02 гривны, а в начале марта — по 38,5 гривен за литр.

При этом риски нехватки ресурса могут еще больше поднять ценники. «Непонятно, где вообще остановится цена, и будут ли вовсе покупать автогаз в Украине, скажем, по 50 гривен за литр. Многие продавцы вообще не хотят торговать сжиженным газом, так как они на нем зарабатывают меньше, чем, к примеру, на бензине или дизеле, а рисков больше», — говорит Рябцев.

Отметим, что дефицит сжиженного газа не остановит в один момент движение транспорта, использующего этот ресурс. Авто с ГБО могут потреблять как газ, так и бензин.

До недавнего времени ездить на газе было более выгодно, чем на бензине, из-за чего, собственно, водители и устанавливали газобаллонное оборудование.

«Но уже сейчас выгода крайне сомнительная. Считается, что реальная экономия на заправке идет, пока стоимость литра газа не превышает цены за пол-литра бензина. Бензин сейчас стоит, в среднем, около 72 гривен за литр. То есть, по этой формуле, газ должен был стоить до 36 гривен, а он уже за 45,5 гривен», — говорит Рябцев.

Аналитик агентства «А-95» Артем Куюн называет другую формулу. «Экономия от эксплуатации авто на газе идет до того момента, пока стоимость газа не достигнет 70% от цены бензина. То есть если, к примеру, бензин будет по 75 гривен, то ценовой потолок для газа — 50 гривен. Скорее всего, именно до таких отметок он и подорожает, учитывая тенденции на рынке СПГ», — пояснил «Минфину» Куюн.

По словам Рябцева, если ценники еще подрастут, смысл ездить на газе, а тем более, тратиться на ГБО тем автовладельцам, которые его пока не установили, фактически теряет смысл.

Удар по «эконом-сегменту» авторынка и рост тарифов на перевозки

Главная проблема в отечественных реалиях — «социальная» составляющая автогаза. Чаще всего ГБО устанавливали ограниченные в средствах водители (или же владельцы авто с большими объемами двигателей), чтобы таким образом экономить на заправке. Машины на газу массово «прописаны» в украинских селах и небольших городках, где у жителей с доходами, мягко говоря, не очень хорошо.

Поэтому, если еще месяц назад 100 километров пути обходилось в среднем 385 гривен, а сейчас — уже больше 450 гривен, с перспективой увеличения этой суммы до 500 гривен, для многих автовладельцев это реальная проблема. При этом компенсации по государственной программе «Кешбэк на топливо» по сжиженному газу самые маленькие — всего 5% от стоимости (по бензину — 10%, по дизелю — 15%).

Сжиженный газ применяется также в баллонах для приготовления пищи в негазифицированных сельских домах, для отопления и в качестве топлива для зерносушилок в агросекторе. То есть проблемы с СПГ затронут в первую очередь украинское село.

Но автогаз массово использует еще один сегмент потребителей — так называемая малая коммерция — маршрутки, небольшие грузовики и микроавтобусы, которые развозят товары по городу.

Для них нехватка газа и его подорожание чреваты заметным ростом себестоимости перевозок, что, скорее всего, заставит перевозчиков повышать тарифы и для клиентов. Отметим, что многие маршрутки уже подорожали. К примеру, поездка на маршрутке из Киева в Белую Церковь с 20 марта стоит 250 гривен, вместо 180 гривен. Не исключено, что будет и «второй этап» подорожания.

«Дорожают и дизель, и газ. Дефицит может возникнуть в любой момент, причем всех видов топлива. Поэтому ситуация остается сложной», — говорит глава Всеукраинской ассоциации автостанций Игорь Житинский.

Рост тарифов на грузовые перевозки продавцы товаров станут закладывать в розничные ценники. Поэтому подорожание тех же продуктов питания, которые развозятся по городам на небольшом коммерческом транспорте, продолжится.

Автор:
Людмила Каплун
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
bosyak
24 марта 2026, 8:52
#
В 22 році бензину не було, а газ був…
+
0
GrugoriyHoland
24 марта 2026, 9:14
#
ПАТАМУША Зеленский дал указание своим «трутням» не продавать топливо, а создать ажиотаж на рынку, а украденные деньги перевести в офшоры!!! А на остальные деньги -скупать острова в Карибском море!
Об этом знаю ВСЕ и депутат южанина и депутат железняк!

Оце здобули при зелених © 

Да еще и Конституция при зеленых на паузе! Об этом даже администратор «минфин» написала!!! — 

Козак ЮА 20 вересня 2025, 5:14

Немає незалежності та свободи в українців при Зеленському, лише порушуються наші конституційні права…
https://minfin.com.ua/ua/blogs/ak2003/263010/

…вот такие они фиаловские СМИ!!!
+
0
Gazzbut
24 марта 2026, 9:59
#
При єтом мне постоянно гугл подсовует пропагандиские статьи про Польщу, на єкономичной правде мол как ей повезло вступить в евросовок и как она якобі только из-за єтого обогатилась, забівая шо в 90х годах біл заложен фундамент сегодняшней польши, а не после 2004 когда она вступила в ес
+
+30
Андрей Иванов
24 марта 2026, 9:54
#
Автор понимает что такое автомобильный газ ? Сжиженный газ з Перської затоки це природний зріджений газ, а автомибільний газ це скраплений нафтовий газ. Ясно, що ціни взаємопов'язани, але виробники різні. Україна везе автомобільний газ з Європи, а в Європу цей газ іде через Білорусь з Казахстану і Росії.Також багато газу з Румунії. Ціни можуть вирости, але дефіцит може бути, але не по цим причинам.
+
+15
GrugoriyHoland
24 марта 2026, 10:02
#
Кому вы это обьясняете???
У местных фиаловских журналистов совсем другие данные!!!
Или вы думаете что местные «журналисты» проверяют информацию (читать МАЯЧНЮ) которую тиражируют?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами