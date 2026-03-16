Война в Иране может привести к самому серьезному экономическому коллапсу в странах Персидского залива с 1990-х годов

Война в Иране грозит нанести сокрушительный удар по крупнейшим экономикам Персидского залива, пишет Bloomberg. Если конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, арабские монархии столкнутся с самым масштабным экономическим спадом со времен вторжения Ирака в Кувейт в начале 1990-х годов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят экономисты

Согласно расчетам Фарука Суссы, главного экономиста Goldman Sachs Group по Ближнему Востоку и Северной Африке, если боевые действия продлятся до конца апреля и приведут к двухмесячной блокировке Ормузского пролива, ВВП Катара и Кувейта может рухнуть на 14% по итогам года.

Саудовская Аравия и ОАЭ пострадают меньше благодаря наличию альтернативных маршрутов экспорта нефти в обход критически важного пролива. Тем не менее, их ВВП также может сократиться на 3% и 5% соответственно. Для этих стран это станет сильнейшим экономическим шоком со времен пандемии 2020 года.

«Для многих экономик Залива эта война может иметь более серьезные краткосрочные последствия, чем Covid-19, — отмечает Сусса. — Когда пыль уляжется, они восстановятся, но еще предстоит увидеть, какие шрамы этот конфликт оставит на доверии инвесторов».

Несмотря на общий негативный фон, экономисты видят кардинальные различия в устойчивости стран региона. Если Кувейт, Бахрейн и Катар принимают на себя основной удар из-за заблокированной логистики, то Саудовская Аравия и ОАЭ могут парадоксальным образом извлечь выгоду из ценового скачка.

Эр-Рияд, успешно отражающий иранские атаки и сохраняющий открытым воздушное пространство, может стать главным бенефициаром затяжной войны. Единственным серьезным риском для королевства аналитики называют углубление бюджетного дефицита в первом квартале из-за локального падения доходов.

Однако в перспективе всего 2026 года Саудовская Аравия может превзойти довоенные прогнозы.

Тим Каллен, приглашенный научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне, считает, что если добыча саудовской нефти составит в среднем 7,5 млн баррелей в сутки, а цена Brent удержится в районе $90, годовой дефицит бюджета страны сократится на 1% (до войны правительство закладывало дефицит в 3,3%). Ожидается, что ОАЭ и вовсе закроют год с профицитом бюджета.