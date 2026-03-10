Не только бензин: какие новые ценовые удары ждут украинцев после скачка нефти

Из-за военных действий на Ближнем Востоке ценники на нефть «летят в космос». К концу прошлой рабочей недели, 6 марта, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe подскочили до $91,44 за баррель — это максимум с весны 2023 года. А уже в понедельник, 9 марта, ценник в моменте доходил почти до $120. И, судя по всему, нефтяные прайсы берут разгон.

По некоторым прогнозам, стоимость нефти уже в ближайшее время может дойти до $130, а если конфликт затянется, то мы увидим и $200−215. В министерстве энергетики Катара не исключают, что ценник в $150 за баррель станет реальностью уже через 2−3 недели блокировки Ираном Ормузского пролива (из-за нее торговые судна не могут проходить привычным логистическим маршрутом).

И Европа, и Украина уже почувствовали на себе проявления нефтяного ажиотажа — автомобильное топливо в рознице заметно подорожало.

Но нефть — это не только дизель и бензин. От котировок на нее зависят ценники на газ и биржевую сельхозпродукцию, крупным мировым экспортером которой является Украина. Кроме того, в «Ормузский омут» сейчас затягивает не только нефть, но и удобрения, что провоцирует рост цен на них накануне весенней посевной и может сказаться на урожае-2026.

«Минфин» разбирался, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на Украине, и что будет с ценами.

Будет ли нефть по $200?

С момента атаки США на Иран конфликт уже охватил многие страны на Ближнем Востоке, в том числе таких крупных добытчиков нефти, как ОАЭ, Кувейт и Катар.

Иран, помимо того, что бьет по территориям соседних стран, заблокировал Ормузский пролив — важный логистический маршрут, через который проходит порядка 20% мировых объемов нефти. По оценкам CitiGroup, мировой рынок сырой нефти теряет из-за блокировки Ормузского пролива от 7 до 11 млн баррелей нефти.

Кроме того, основные добытчики не могут полноценно качать нефть из-за военных действий в регионе. Так, на прошлой неделе Кувейт начал сокращать добычу на некоторых скважинах после того, как у него закончились емкости для хранения нефти. И хотя президент США Дональд Трамп заявляет о неких «неотложных мерах» по сдерживанию цен на нефть (среди них, в частности, отказ от ограничений для индийских НПЗ по покупке нефти у россии и рост коммерческих запасов нефти в Штатах), котировки на «черное золото» идут вверх.

Уже в понедельник, 9 марта, нефть подорожала до $108, с пиком цены почти в $120. Если конфликт не будет урегулирован, возможен рост цены и до $200−215 за баррель.

Эксперты говорят: даже если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, нефть еще долго не вернется к прежним ценам, поскольку многие страны, наученные горьким опытом, станут закупать ресурс в больших объемах для национальных резервов.

Между тем даже рост нефтяных котировок до $100−120 за баррель чреват, согласно прогнозам Goldman Sachs Group, всплеском фьючерсов на дизельное топливо на 50% в течение недели. Что, понятно, резко увеличит темпы инфляции. Ведь автомобильное топливо заложено в себестоимости пассажирских и грузовых перевозок, а значит, и в ценниках на многие товары и услуги.

Отметим, что и в США, и в Европе, ценники на заправках растут вторую неделю подряд. Так, в Германии за прошлую неделю стоимость бензина и дизеля увеличилась на 10%, а в США — на 11%. Украина также не стала исключением.

Почем купим топливо и возможен ли его дефицит в Украине

В Украине ценники на заправках менялись фактически синхронно с европейскими.

К концу прошлой недели стоимость бензина А-95 на отечественных АЗС премиум-сегмента (ОККО, WOG) достигла рекордных 70,99 гривен, дизельного топлива — 73,99 гривен, сжиженного газа — 41,98 гривен за литр.

Ценник на премиальный «сотый» бензин и вовсе перешагнул 80 гривен (его продавали по 80,99 гривен за литр).

На заправках среднего и экономклассов ценники на несколько гривен ниже, но они уже активно «подтягиваются». Для сравнения: еще 2−3 марта, после первого этапа подорожания, средняя стоимость бензина по стране составляла порядка 65 гривен (это с учетом роста цены почти на 2 гривны за литр). Затем ценники прибавили еще 2 гривны на литре, и заправщики продолжают переписывать ценники. Скажем, в сети АЗС «Фактор», где ранее бензин и дизель считались дешевыми, цены выросли сразу на 4−5 гривен, некоторые заправки повысили их сразу на 2 гривны, и далее еще в несколько этапов и т. д.

В соцсетях украинцы шутят, что скоро АЗС будут указывать цены не за литр, а за 100 грамм топлива, чтобы не так шокировать покупателей.

Руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн пояснял, что ценники на топливо содержат как минимум 5 «ажиотажных» гривен на литре. Украинцы массово кинулись скупать топливо на волне слухов о его подорожании. Объемы реализации у многих сетей выросли на 50% и более. Это заставило их пересматривать ценники более оперативно, чем если бы торговля шла в нормальном режиме. Ведь к тому времени уже начали повышаться цены на опте, и, по мере того, как из розницы все «выгребали», АЗС приходилось докупать более дорогие партии на опте.

То есть прежняя формула, по которой рост цен на опте отражается на розничном сегменте только в течение двух недель, в этот раз сломалась.

Причем были периоды, когда цены на опте были дороже розничных — так быстро все менялось.

В начале этой недели цены на АЗС практически не изменились. Но они выросли на опте. По словам Куюна, «на входе» в Украину топливо стоит уже 80 гривен за литр из-за резкого повышения биржевых котировок. С учетом налогов и расходов поставщиков, ценник на АЗС может вплотную приблизиться к 90 гривнам за литр, — говорит учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

Тем не менее власти решили умерить аппетиты заправщиков. На прошлой неделе в Кабмине заявили, что усиливают контроль за ценами на топливо. Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала ряд мер, которые должны способствовать снижению цен. В частности, государственная «Укрнафта» будет реализовывать топливо с минимальными торговыми наценками, формируя своего рода ориентир «справедливой цены» на рынке.

«Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику», — сказала Свириденко. Расследование на рынке топлива уже начал и АМКУ.

Леушкин уверил «Минфин»: «от нас ничего не зависит» и «никто не знает, сколько будет стоить топливо, условно, через месяц».

Он говорит, что многие сети уже обнулили скидки по картам лояльности для постоянных клиентов (это так называемое скрытое подорожание топлива), а на опте ценник на топливо на конец прошлой рабочей недели подскочил до 70 гривен, а на этой — до 90 гривен. При этом минимальная маржа АЗС (с учетом логистики и налоговой нагрузки, зарплат персоналу и пр.), — 10 гривен на литре. То есть вот вам и «свежий» розничный ценник в 90 гривен за литр.

Одновременно растет и курса доллара, что также непосредственно влияет на цены на украинских АЗС.

Многие страны, включая те, откуда Украина импортирует топливо (в частности, Румыния), решили остановить отгрузки. И если пул экспортеров нефтепродуктов будет сокращаться, Украина вообще рискует столкнуться с топливным дефицитом — когда бензина и дизеля не будет ни по каким ценам. Собственно, дефицит ресурса в Украине наблюдался в 2022 году, когда государство также пыталось регулировать цены на заправках. Теперь же водителей снова ставят перед выбором — или космические ценники, или очереди и пустые баки.

Подорожает все?

По словам Леушкина, из-за подорожания топлива в Украине, стоимость километра пути логистических компаний уже подскочила на 10 гривен. Это означает, что вскоре начнут дорожать все товары в магазинах.

По словам руководителя общественной организации SAVEФОП Сергея Доротича, доля топлива/доставки в структуре себестоимости продукции разная. Она может колебаться от 1−2% и достигать 10% на габаритных и хрупких грузах (к примеру, металлопластиковых окнах). Соответственно, будут меняться и цены на товары. К примеру, продукты питания могут подорожать на пару процентов, а мебель или окна — на 7−10%.

Рост цен, к тому же, может пойти по цепочке, так как будет подорожание доставки на каждом производственном этапе (от сырья до готовой продукции и доставки в розницу). Поэтому в итоге ценник может увеличиться еще больше.

«Реакция потребительских цен в Украине на рост цен на нефть не заставит себя долго ждать. Пугает газ, и потребность подготовки к следующей зиме, и поточная закачка. Это еще большая дыра в бюджете и отсутствие денег под такую ценовую динамику. Еще хуже — аграриям. Это очень плохо в период агросезона увидеть такой рост цен на дизель. Это прибавка к будущим ценам на агропродукцию на 3−5%, а далее, по цепочке, цен переработчиков, кормов для птицы и скота и пр.

Только прямое влияние от 10% роста цен на топливо на инфляцию может составить 1,5%. А опосредованное (через рост цен на цепочкам поставок) — еще 2,5%. То есть суммарно можем иметь плюс 4% к инфляции. И это без газа. Главный момент — как долго этот ценовой шок (подорожание нефти и топлива — ред.) будет длиться", — написал на своей странице в Фейсбуке финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Ловушка для аграриев

Но Ормузский пролив — это не только нефть. К примеру, через него проходит около 26% глобальной торговли азотными удобрениями. И, получается, сейчас они тоже на паузе. Украинские производители удобрений работают на треть от мощностей (из-за перебоев с электричеством и дорогого сырья).

Поэтому, к примеру, аммиачная селитра в Украине уже в дефиците, а ценники на нее зашкаливают. Так, если в прошлом году удобрения этого вида стоили 15−21 тысяч гривен за тонну, то сейчас — 23−28,4 тысячи. Нехватка аммиачной селитры на отечественном агрорынке оценивается как минимум в 150 тысяч тонн.

На мировом рынке (откуда удобрения импортируются в Украину) также подорожал карбамид (с 485 до 505 долларов за тонну). Из-за блокировки Ормузского пролива удобрения могут прибавить в цене еще 20−30 долларов на тонне.

Владелец фермерского хозяйства Игорь Йосипенко (Херсонская область) говорит, что они не запаслись «по старым ценам» ни топливом, ни удобрениями. И будут вынуждены покупать ресурсы дорого. Более того, уже поднялись ценники на перевозки, что делает менее выгодной продажу прошлогоднего урожая.

В то же время, если нефть продолжит дорожать, она «подтянет» вверх и цены на отдельные виды агропродукции, к примеру, сою или рапс, которые используются при производстве биотоплива. Так как Украина является крупным мировым экспортером, высокие закупочные цены на урожай-2026 могут нивелировать рост затрат аграриев на посевную.

Да и в целом ценники на аграрную продукцию в следующем сезоне могут вырасти, что на руку нашим экспортерам. Впрочем, пока непонятно, сможет ли подорожание урожая перекрыть рост цен на посевную-2026 и логистику.