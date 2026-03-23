23 марта 2026, 15:23 Читати українською

Алгоритм на посту генерального директора: Цукерберг планирует передать часть управленческих обязанностей ИИ-помощнику

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента для выполнения части своих управленческих обязанностей. Цель проекта — получать корпоративную информацию напрямую, минуя иерархические уровни менеджмента, при этом компания обязывает всех сотрудников интегрировать нейросети в свою повседневную работу под угрозой ухудшения оценок эффективности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Виртуальный помощник для руководства

Проект персонального агента Цукерберга, который в настоящее время находится в стадии разработки, призван ускорить доступ генерального директора к данным. Алгоритм берет на себя поиск и обобщение информации, для получения которой раньше приходилось привлекать целые цепочки реальных подчиненных.

Эта инициатива является частью более широкой корпоративной стратегии, направленной на ускорение темпов работы 78-тысячного штата Meta. Компания стремится устранить лишние уровни организационной структуры и изменить повседневные обязанности сотрудников, чтобы конкурировать с небольшими стартапами, которые с самого начала построены на основе искусственного интеллекта.

Во время январской отчётной сессии Цукерберг, который утверждает, что в последнее время стал уделять больше времени написанию кода, прокомментировал эти изменения: «Мы инвестируем в инструменты на базе ИИ, чтобы отдельные сотрудники Meta могли выполнять больший объём работы. Мы повышаем роль индивидуальных исполнителей. Если нам это удастся, мы сможем делать гораздо больше, и, думаю, это будет значительно интереснее».

Принудительная автоматизация и боты-заменители

Внедрение инструментов искусственного интеллекта среди рядовых сотрудников Meta происходит стремительно, во многом потому, что теперь использование нейросетей является официальным критерием при оценке эффективности персонала.

Сотрудники уже начали использовать внутренние ИИ-инструменты:

  • My Claw: персональный агент, имеющий доступ к рабочим файлам и истории корпоративных чатов сотрудника. Он способен самостоятельно общаться с коллегами или с их виртуальными агентами от имени пользователя.
  • Second Brain: гибрид чат-бота и агента, созданный одним из сотрудников на основе языковой модели Claude. Он индексирует документы по проектам и обрабатывает запросы. Разработчик позиционирует его как «ИИ-руководителя аппарата».

Интеграция дошла до того, что на внутреннем корпоративном форуме появилась отдельная группа, где персональные агенты сотрудников общаются исключительно между собой. Для усиления этого направления в начале марта Meta приобрела соцсеть для ИИ-агентов Moltbook, наняв ее основателей, а также поглотила сингапурский стартап Manus, который разрабатывает алгоритмы для автоматического выполнения задач пользователей.

Почему это важно

Стратегия Meta является показательным примером того, как крупный технологический бизнес пытается решить проблему собственной бюрократии и раздутых штатов. Вместо классического управления корпорация внедряет цифровой дарвинизм: сотрудников заставляют самостоятельно создавать алгоритмы, которые потенциально могут их заменить, делая это обязательным условием сохранения рабочего места. Разработка ИИ-помощника для самого Цукерберга свидетельствует о попытке полностью ликвидировать прослойку среднего менеджмента, превратив корпорацию в структуру, где тысячи рядовых исполнителей контролируются непосредственно топ-менеджментом с помощью алгоритмов. Этот прецедент окончательно разрушает иллюзию о том, что искусственный интеллект является лишь вспомогательным инструментом — в реалиях большого бизнеса он превращается в жесткий механизм сокращения затрат на оплату труда и усиления контроля над персоналом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
