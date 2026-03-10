Meta покупает социальную сеть для ИИ Moltbook

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 17:27 Читати українською

Meta покупает социальную сеть для ИИ Moltbook

Корпорация Meta поглотила Moltbook — вирусную платформу, функционирующую как форум формата Reddit исключительно для искусственного интеллекта. Основатели стартапа перейдут работать во внутреннюю лабораторию ИТ-гиганта, что является очередным агрессивным шагом Марка Цукерберга в попытках не отстать от конкурентов на рынке автономных программ. Об этом сообщает издание Axios 10 марта.

Корпорация Meta поглотила Moltbook — вирусную платформу, функционирующую как форум формата Reddit исключительно для искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Поглощение платформы и переход основателей

Во вторник компания Meta подтвердила факт приобретения стартапа Moltbook. Согласно условиям соглашения, создатели платформы Мэтт Шлихт и Бен Парр станут сотрудниками подразделения Meta Superintelligence Labs (MSL).

Комментируя поглощение, корпорация прибегла к стандартной деловой риторике. В заявлении для СМИ представитель Meta отметил: «Присоединение команды Moltbook к MSL открывает новые пути использования ИИ-агентов для людей и бизнеса. Их подход к объединению агентов через постоянно активный каталог является новаторским шагом в стремительно развивающейся сфере, и мы надеемся на совместную работу для создания инновационного и безопасного опыта для всех».

Кадровая политика: $14 млрд ради одного топ-менеджера

Внутренней лабораторией ИИ, куда переходят Шлихт и Парр, руководит Александр Ван — главный директор по искусственному интеллекту Meta. Под его руководством корпорация полностью переформатировала свою стратегию разработок в этой области. Чтобы переманить Вана на фоне жесткой войны за кадры в технологическом секторе, Meta пришлось инвестировать колоссальные $14 миллиардов в его предыдущую компанию Scale AI.

Раздел экосистемы и кадровое поражение Цукерберга

Сама сеть Moltbook создавалась как дополнение к OpenClaw — чрезвычайно популярной среди программистов базовой модели ИИ-агента (автономной программы для выполнения задач) с открытым исходным кодом.

Однако Марку Цукербергу так и не удалось получить контроль над обоими звеньями этой системы. Глава Meta пытался лично завербовать создателя OpenClaw Питера Штайнбергера, но потерпел неудачу: разработчик отказался от предложения и выбрал работу в конкурирующей компании OpenAI. Несмотря на свой переход в другую корпорацию, Штайнбергер заверил, что проект OpenClaw продолжит полноценно функционировать.

Империя Цукерберга

В перечень основных социальных сетей и сервисов для общения, которыми владеет корпорация Meta, входят:

  • Facebook. Создана Марком Цукербергом и его соучредителями.
  • Запущена в феврале 2004 года.
  • Instagram. Приобретена 9 апреля 2012 года. Сумма сделки составила примерно 1 млрд долларов.
  • WhatsApp. Приобретен 19 февраля 2014 года. Сумма сделки составила около 19 млрд долларов.
  • Threads. Текстовая социальная сеть, созданная как конкурент X (Twitter). Запущена командой Instagram в июле 2023 года.

Читайте также: Moltbook: зачем люди создали соцсеть для ИИ-агентов и когда ждать восстания машин?

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами