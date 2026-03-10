Meta покупает социальную сеть для ИИ Moltbook

Корпорация Meta поглотила Moltbook — вирусную платформу, функционирующую как форум формата Reddit исключительно для искусственного интеллекта. Основатели стартапа перейдут работать во внутреннюю лабораторию ИТ-гиганта, что является очередным агрессивным шагом Марка Цукерберга в попытках не отстать от конкурентов на рынке автономных программ. Об этом сообщает издание Axios 10 марта.

Поглощение платформы и переход основателей

Во вторник компания Meta подтвердила факт приобретения стартапа Moltbook. Согласно условиям соглашения, создатели платформы Мэтт Шлихт и Бен Парр станут сотрудниками подразделения Meta Superintelligence Labs (MSL).

Комментируя поглощение, корпорация прибегла к стандартной деловой риторике. В заявлении для СМИ представитель Meta отметил: «Присоединение команды Moltbook к MSL открывает новые пути использования ИИ-агентов для людей и бизнеса. Их подход к объединению агентов через постоянно активный каталог является новаторским шагом в стремительно развивающейся сфере, и мы надеемся на совместную работу для создания инновационного и безопасного опыта для всех».

Кадровая политика: $14 млрд ради одного топ-менеджера

Внутренней лабораторией ИИ, куда переходят Шлихт и Парр, руководит Александр Ван — главный директор по искусственному интеллекту Meta. Под его руководством корпорация полностью переформатировала свою стратегию разработок в этой области. Чтобы переманить Вана на фоне жесткой войны за кадры в технологическом секторе, Meta пришлось инвестировать колоссальные $14 миллиардов в его предыдущую компанию Scale AI.

Раздел экосистемы и кадровое поражение Цукерберга

Сама сеть Moltbook создавалась как дополнение к OpenClaw — чрезвычайно популярной среди программистов базовой модели ИИ-агента (автономной программы для выполнения задач) с открытым исходным кодом.

Однако Марку Цукербергу так и не удалось получить контроль над обоими звеньями этой системы. Глава Meta пытался лично завербовать создателя OpenClaw Питера Штайнбергера, но потерпел неудачу: разработчик отказался от предложения и выбрал работу в конкурирующей компании OpenAI. Несмотря на свой переход в другую корпорацию, Штайнбергер заверил, что проект OpenClaw продолжит полноценно функционировать.

Империя Цукерберга

В перечень основных социальных сетей и сервисов для общения, которыми владеет корпорация Meta, входят:

Facebook. Создана Марком Цукербергом и его соучредителями.

Запущена в феврале 2004 года.

Instagram. Приобретена 9 апреля 2012 года. Сумма сделки составила примерно 1 млрд долларов.

WhatsApp. Приобретен 19 февраля 2014 года. Сумма сделки составила около 19 млрд долларов.

Threads. Текстовая социальная сеть, созданная как конкурент X (Twitter). Запущена командой Instagram в июле 2023 года.

