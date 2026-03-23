23 марта 2026, 11:21 Читати українською

Мировые валюты потеряли до 96 % своей стоимости за 26 лет

За останні два десятиліття ключові світові резервні валюти зазнали катастрофічного знецінення, втративши від половини до майже повної своєї початкової вартості. Цей процес є закономірним наслідком хронічної інфляції та постійного розширення грошової маси центральними банками, що невпинно розмиває купівельну спроможність споживачів. Про це повідомляє аналітична платформа River.

Антирейтинг знецінення: від юаня до єни

Аналіз фіксує тотальний характер падіння вартості грошей з початку 2000 року. Згідно з історичною статистикою, яку агрегують база даних Федеральної резервної системи США (FRED) та Світовий банк, динаміка втрати купівельної спроможності виглядає так:

  • Китайський юань: обвалився на 96%.
  • Американський долар: втратив 79% своєї вартості.
  • Британський фунт: знецінився на 76%.
  • Євро: впало на 74%.
  • Японська єна: продемонструвала найменше, але все одно критичне падіння на 51%.

Механіка фінансової ерозії

З макроекономічної точки зору наведені цифри ілюструють фундаментальну вразливість фіатних (незабезпечених фізичними активами) грошей. Їхнє знецінення не є випадковістю чи наслідком раптової кризи — це поступовий і контрольований державами процес зниження купівельної спроможності. Він відбувається через накопичену інфляцію та регулярне збільшення грошової маси в обігу. У результаті за ту саму номінальну суму (наприклад, 100 доларів чи євро) з часом можна придбати пропорційно менший обсяг реальних товарів та послуг.

Як безконтрольна емісія розмиває вартість

Відсотки втрати вартості, які фіксує статистика River, фактично є дзеркальним відображенням темпів розширення грошової маси (агрегату М2/М3) у відповідних країнах. Наприклад, з 2000 року загальна кількість доларів США в економіці зросла майже в п'ять разів (з приблизно $4,6 трлн до понад $21 трлн), що математично призводить до майже 80-відсоткового розмиття вартості кожного окремого долара.

Водночас грошова маса в Китаї за цей період збільшилася більш ніж у 20 разів — це ідеально пояснює 96-відсотковий колапс купівельної спроможності юаня. Японська економіка, яка десятиліттями боролася зі стагнацією та боролася з дефляцією, збільшувала пропозицію грошей найповільніше — маса єни зросла лише вдвічі, що зумовило її найменше знецінення серед глобальних конкурентів. Це підтверджує базове економічне правило: чим активніше держава друкує гроші для покриття власних боргів чи стимулювання ринків, тим швидше тане їхня реальна вартість.

Чому це важливо

Ця суха статистика повністю руйнує міф про те, що зберігання капіталу в «твердих» світових валютах є надійною фінансовою стратегією. Насправді всі фіатні системи запрограмовані на поступове знецінення, оскільки центральним банкам і урядам вигідно розмивати власні борги через приховану інфляцію. Для пересічних громадян та бізнесу це означає жорстку реальність: зберігання заощаджень на звичайному банківському рахунку гарантує довгострокові збитки. Щоб капітал просто зберіг свою вартість, не кажучи вже про примноження, він має бути конвертований в активи (акції, нерухомість чи тверді сировинні товари), здатні обганяти темпи роботи державних друкарських верстатів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
