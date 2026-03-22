Сколько нужно потратить, чтобы получить максимальную сумму бензинового кэшбэка

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 марта 2026, 15:04

Сколько нужно потратить, чтобы получить максимальную сумму бензинового кэшбэка

Введение государственной программы кэшбека на горючее вызвало дискуссии о том, станет ли это реальным стимулом для водителей покупать больше бензина в условиях высоких цен. Анализ показывает прямую зависимость между расходами на АЗС и суммой возврата средств, учитывая установленные правительством лимиты. Об этом заявил автор блога «Pro Налоги».

Сколько нужно потратить, чтобы получить максимальную сумму бензинового кэшбэка
Условия программы и расчеты

Согласно действующим нормам, программа предусматривает кэшбек в размере 10% от стоимости приобретенного горючего (бензин). Однако существует строгое ограничение: один человек может получить не более 1 000 грн в месяц.

При условии, что средняя цена бензина составляет 70 грн за литр, автор блога приводит следующие расчеты:

  • Чтобы получить максимальный кэшбек (1 000 грн), водителю необходимо потратить 10 000 грн.
  • Для этого объем купленного горючего должен составить примерно 142,9 литра.
  • Если вы тратите на полный бак (около 43 л) 3 000 грн, сумма возврата составит всего 300 грн.

Является ли кэшбэк стимулом для водителей?

Автор блога ставит под вопрос эффективность такого механизма как стимула для увеличения потребления. Основным вопросом остается психологический аспект: готов водитель отказаться от экономии ради небольшого процента возврата?

«Насколько сильным стимулом было бы вам передумать экономить на горючем и после введения кэшбека купить ради него те же 43 литра? Заплатить эти 3 000 грн для того чтобы вернув себе 300 грн? Потратив вместо запланированной ранее экономии чистыми 2 700 грн? А 1 500 грн чтобы получить 150 грн? А 10 000 грн чтобы получить тысячу? — говорится в сообщении.

Динамика на представленном графике иллюстрирует: несмотря на рост суммы кэшбека (зеленая линия), расход водителя (красная линия) возрастает значительно быстрее. Таким образом, кэшбек частично компенсирует высокую стоимость топлива, но не делает его дешевым по сравнению с предыдущими периодами до подорожания.

«Минфин» писал, что в Украине 20 марта стартовала программа частичного возмещения стоимости автомобильного топлива для физических лиц, которая позволит возвращать до 1 000 гривен в месяц при условии безналичных расчетов на АЗС.

Механизм предусматривает разные проценты компенсации в зависимости от типа продукта: 15% будет возвращаться за покупку дизельного горючего, 10% — за бензин и только 5% — за автогаз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
