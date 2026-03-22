Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 марта 2026, 16:02 Читати українською

Илон Маск признан виновным в обмане инвесторов Twitter — решение суда США

Присяжные Федерального суда Сан-Франциско вынесли единодушное решение против Илона Маска. Его признали виновным в предоставлении заведомо ложных публичных заявлений во время критического периода поглощения Twitter в 2022 году. Иск против миллиардера подала группа инвесторов, утверждавших, что понесли значительные финансовые убытки, доверившись его словам. Об этом сообщает BBC.

Фото: Илон Маск

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В чем именно обвиняют Маска?

После двух дней обсуждений присяжные пришли к выводу, что Маск намеренно манипулировал рынком. Основными пунктами обвинения стали:

  • Фейковые метрики: публичные заявления Маска о якобы критических проблемах с количеством ботов (фейковых аккаунтов) в Twitter.
  • Манипуляции с соглашением: утверждение о том, что сделка стоимостью $44 млрд «приостановлена» или что она планирует вообще отказаться от покупки.

По оценкам присяжных, Маск искусственно занижал цену акций Twitter примерно с $8 за акцию до $3 в период с мая по октябрь 2022 из-за своих публичных заявлений.

Последствия для инвесторов и «цена слов»

Это решение означает, что участники коллективного иска могут получить тысячи долларов компенсации за свои потери.

Один из истцов, владелец малого бизнеса из Орегона Брайан Белгрейв, рассказал суду, что продал тысячи акций в июле 2022 года, поверив твитам Маска о выходе из сделки. Он продал активы гораздо дешевле, чем впоследствии заплатил сам Маск ($54,20 за акцию).

«Меня подставили. Меня обманули», — заявил Белгрейв во время заседания.

Судебный юрист Монте Манн отметил, что этот вердикт является четким сигналом для всех лидеров мнений:

«Если вы двигаете рынок своими словами, вы несете ответственность за последствия».

Позиция Илона Маска

Во время дачи показаний в начале марта Маск вел себя воинственно. Он отрицал вину, утверждая, что люди просто ищут слишком много смысла в его публичных комментариях. Маск даже отказался отвечать «да» или «нет» на вопросы адвокатов, обвиняя их в попытках запутать присяжных.

Однако в один из моментов он иронически заметил:

«Если бы это был суд о том, делал ли я глупые твиты, я бы признал себя виновным».

Контекст

Напомним, что после месяцев публичных споров и попыток разорвать контракт, Twitter подал на Маска в суд, чтобы заставить его соблюдать условия соглашения. В октябре 2022 года Маск таки приобрел платформу по первоначальной цене, а в следующем году ее переименовал в X.

Это не первый судебный процесс Маска из-за его активности в соцсетях, однако на этот раз ему не удалось повторить успех 2023 года, когда он выиграл дело против акционеров Tesla по схожим обвинениям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я Саня
22 марта 2026, 21:08
#
«Якби це був суд про те, чи робив я дурні твіти, я б визнав себе винним».
кожен так зможе виправдовуватися. Але думаю що Маск клеїть дурня, все він добре розумів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами