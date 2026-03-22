22 марта 2026, 16:36 Читати українською

Украинский технологический сектор на подъеме: стартапы привлекли почти полмиллиарда долларов за 2025 год

Несмотря на сложные условия, украинская стартап-экосистема продемонстрировала устойчивость и рост. По итогам 2025 года технологические компании Украины привлекли $498 млн. в виде инвестиций и грантов, что на 8% превышает показатели предыдущего года. Об этом говорится в свежем отчете AVenture Dealbook.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Структура капитала

Распределение инвестиций свидетельствует о зрелости рынка и высоком доверии к уже сложившимся игрокам:

Поздние стадии (Series D и Growth): почти половина всех средств (46%) направлена на расширение масштабов уже успешных бизнесов.

Ранние стадии (Seed, Series A): инвестиции в новые проекты составили $191 млн (38,5% общего объема). Это один из лучших результатов в истории Украины, который вплотную приблизился к рекордному 2021 году, когда в молодые компании вложили $258 млн.

Лидеры рынка и новый «единорог»

Главным событием года стало получение статуса «единорога» по образовательной платформе Preply. Компания стала лидером по объему привлеченного капитала, получив дополнительные $150 млн в рамках раунда Series D.

Вместе с Preply ключевыми игроками венчурного рынка стали:

  • monobank и Fintech Farm (финтех-сектор);
  • Holywater, Headway Inc. и Swarmer.

Суммарная доля этих пяти компаний превысила 55% всего венчурного рынка страны за год.

Эра искусственного интеллекта

Отчет четко подтверждает глобальный тренд: инвесторы предпочитают технологии искусственного интеллекта. ШИ-стартапы привлекли в 2,8 раза больше капитала, чем компании без ШИ-компонента.

Доля проектов с искусственным интеллектом составила 74,4% рынка. На все остальные технологические направления пришлось всего 25,6%.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
