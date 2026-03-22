Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 марта 2026, 11:06 Читати українською

Среднесуточный дефицит валюты на межбанке вырос на 31%: почему так резко возрос спрос на СКВ

На валютном рынке Украины зафиксирован значительный рост дефицита иностранной валюты, что сопровождается рекордно высокими уровнями спроса как на межбанковском, так и наличном сегментах. Несмотря на усилия регулятора по стабилизации курса, чистый спрос на межбанк увеличился на треть, достигнув исторически значимых отметок. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Межбанк

Среднесуточный спрос на валюту на межбанковском рынке вырос на 6% до $391 млн, тогда как предложение сократилось на 10,5% до $220 млн. Как следствие, среднесуточный дефицит взлетел на 31%, составив $171 млн.

Аналитик выделяет несколько ключевых причин такого скачка:

Энергетический фактор и война в Иране: непрерывный рост цен на топливо и газ из-за атак на инфраструктуру заставляет импортеров закупать ресурсы по текущим ценам, опасаясь дальнейшего подорожания. Это касается также стоимости удобрений для аграриев.

Ожидание пересмотра цен: зарубежные поставщики предупреждают об изменении стоимости контрагентов, что стимулирует импортеров действовать быстрее.

Девальвационные ожидания: рост курса предыдущих дней и ускорение внутренней инфляции формируют стабильный спрос. Любой откат курса воспринимается участниками рынка как возможность выгодной закупки.

Наличный рынок

Ситуация в наличном сегменте также усугубилась. Среднесуточный спрос со стороны населения подскочил на 45%, достигнув $124 млн за первые четыре дня недели, что может стать историческим максимумом. При этом продажи валюты населением выросли всего на 2%.

Дефицит наличного рынка увеличился на 28% до $58 млн. в сутки. Это самые высокие уровни с конца 2024 года. Основными драйверами стали опасения по поводу инфляции, девальвации и ситуация с инкассаторами в Венгрии. В то же время чистый спрос на безналичную валюту среди физлиц остался близок к нулю.

Курсовая динамика и вмешательство НБУ

По результатам недели официальный курс доллара откатился на 0,7% до 43,82 грн, а наличный — на 1,1% до 44,10 грн. Важным фактором поддержки гривни явилось укрепление евро на мировом рынке до уровня 1,157 за доллар. На внутреннем рынке официальный евро остался почти без изменений — 50,68 грн.

Стабилизация ситуации и сужение спреда между межбанком и наличными деньгами стоили Национальному банку значительных ресурсов. НБУ за неделю влил в рынок $1,344 млрд, что является четвертым по размеру показателем с начала большой войны.

Больше было только на конец 2024 года, когда перешли на управляемую гибкость и ловили отложенный валютный спрос, и в начале полномасштабного вторжения в мае 2022 года на фоне эмиссионного финансирования экономики.

Читайте также: Нацбанк потратил рекордные $1,34 млрд на поддержку гривны

Прогноз на март

Общий объем интервенций за месяц уже превысил $3,1 млрд. Шевчишин предполагает, что по итогам марта сумма может составить $4,5 млрд, превысив показатели декабря 2025 года и приблизившись к историческому максимуму декабря 2024 года ($5,2 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
22 марта 2026, 12:13
#
Одним словом все плохо, но сказать прямо боятся, как2022.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами