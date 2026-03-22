Среднесуточный дефицит валюты на межбанке вырос на 31%: почему так резко возрос спрос на СКВ

На валютном рынке Украины зафиксирован значительный рост дефицита иностранной валюты , что сопровождается рекордно высокими уровнями спроса как на межбанковском, так и наличном сегментах. Несмотря на усилия регулятора по стабилизации курса, чистый спрос на межбанк увеличился на треть, достигнув исторически значимых отметок. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Межбанк

Среднесуточный спрос на валюту на межбанковском рынке вырос на 6% до $391 млн, тогда как предложение сократилось на 10,5% до $220 млн. Как следствие, среднесуточный дефицит взлетел на 31%, составив $171 млн.

Аналитик выделяет несколько ключевых причин такого скачка:

Энергетический фактор и война в Иране: непрерывный рост цен на топливо и газ из-за атак на инфраструктуру заставляет импортеров закупать ресурсы по текущим ценам, опасаясь дальнейшего подорожания. Это касается также стоимости удобрений для аграриев.

Ожидание пересмотра цен: зарубежные поставщики предупреждают об изменении стоимости контрагентов, что стимулирует импортеров действовать быстрее.

Девальвационные ожидания: рост курса предыдущих дней и ускорение внутренней инфляции формируют стабильный спрос. Любой откат курса воспринимается участниками рынка как возможность выгодной закупки.

Наличный рынок

Ситуация в наличном сегменте также усугубилась. Среднесуточный спрос со стороны населения подскочил на 45%, достигнув $124 млн за первые четыре дня недели, что может стать историческим максимумом. При этом продажи валюты населением выросли всего на 2%.

Дефицит наличного рынка увеличился на 28% до $58 млн. в сутки. Это самые высокие уровни с конца 2024 года. Основными драйверами стали опасения по поводу инфляции, девальвации и ситуация с инкассаторами в Венгрии. В то же время чистый спрос на безналичную валюту среди физлиц остался близок к нулю.

Курсовая динамика и вмешательство НБУ

По результатам недели официальный курс доллара откатился на 0,7% до 43,82 грн, а наличный — на 1,1% до 44,10 грн. Важным фактором поддержки гривни явилось укрепление евро на мировом рынке до уровня 1,157 за доллар. На внутреннем рынке официальный евро остался почти без изменений — 50,68 грн.

Стабилизация ситуации и сужение спреда между межбанком и наличными деньгами стоили Национальному банку значительных ресурсов. НБУ за неделю влил в рынок $1,344 млрд, что является четвертым по размеру показателем с начала большой войны.

Больше было только на конец 2024 года, когда перешли на управляемую гибкость и ловили отложенный валютный спрос, и в начале полномасштабного вторжения в мае 2022 года на фоне эмиссионного финансирования экономики.

Прогноз на март

Общий объем интервенций за месяц уже превысил $3,1 млрд. Шевчишин предполагает, что по итогам марта сумма может составить $4,5 млрд, превысив показатели декабря 2025 года и приблизившись к историческому максимуму декабря 2024 года ($5,2 млрд).