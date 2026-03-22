ЕЦБ формирует будущее цифрового евро: объявлен набор экспертов для разработки технических стандартов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделал очередной шаг в подготовке к запуску цифрового евро (CBDC), объявив конкурс на привлечение экспертов в рабочие группы. Специалисты будут помогать Группе по разработке свода правил, которая формирует единые стандарты и процедуры использования новой цифровой валюты на всей территории еврозоны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Приоритетные направления работы

В настоящее время Евросистема открыла прием заявок в две специализированные рабочие группы, каждая из которых отвечает за критически важный сегмент инфраструктуры.

Первая группа: Спецификации для банкоматов и платежных терминалов

Задача состоит в разработке предложений по интеграции цифрового евро в существующие банкоматы и POS-терминалы. Основной фокус подразумевает внедрение технологий связи, обеспечение возможности использования цифрового евро в офлайн-режиме и адаптацию действующих платежных стандартов. В то же время, от кандидатов требуется глубокая экспертиза в сфере интерфейсов и поставки платежного оборудования.

Вторая группа: Система сертификации и одобрения (обновленный набор)

Задача состоит в создании протоколов тестирования и сертификации платежных решений, которыми будут пользоваться поставщики платежных услуг в экосистеме цифрового евро. От кандидатов требуется знание процессов сертификации платежных устройств и принятия платежей.

Условия участия и сроки

ЕЦБ приглашает представителей рынка, потребительских организаций и ритейлеров подавать свои кандидатуры (резюме и сопроводительные письма) до 10 апреля 2026 года.

Важно отметить, что свод правил, над которым сейчас работают эксперты, разрабатывается с максимальной гибкостью. Его финальная редакция будет зависеть от результатов законодательства в ЕС.

Когда появится цифровой евро?

Несмотря на активную техническую подготовку, Совет управляющих ЕЦБ примет окончательное решение о выпуске цифрового евро только после того, как соответствующий законодательный акт будет официально принят органами Европейского Союза. В настоящее время проект находится на этапе подготовки технического фундамента и правил игры для всех участников рынка.