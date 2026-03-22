22 марта 2026, 12:13

Война в Иране может принести россии $250 миллиардов

Боевые действия в регионе Персидского залива и противостояния США с Ираном провоцируют стремительный рост мировых цен на энергоносители, играющий на руку стране-агрессору. Новое экономическое исследование демонстрирует: если война затянется до осени, нефтегазовые доходы россии могут превысить даже рекордные показатели энергетического кризиса 2022 года, достигнув $250 млрд. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные KSE Institute.

Война в Иране может принести россии $250 миллиардов
Три сценария развития событий

Аналитики KSE Institute разработали три варианта влияния войны на российскую экономику в зависимости от продолжительности боевых действий.

Сценарий 1: Быстрое завершение (к середине апреля)

Даже при условии, что война закончится в ближайшие недели, мировые цены на нефть уже закрепились на отметке около $100 за баррель. Дополнительный доход россии будет составлять $84 млрд от экспорта сырья. Прямая прибыль в бюджет Кремля составит $45 млрд.

Это самый «оптимистичный» для мира сценарий, который все равно существенно пополняет российскую военную казну.

Сценарий 2: Затяжной конфликт (до конца мая)

Если боевые действия продлятся два месяца, цена на нефть может временно взлететь до $140. При таком сценарии общие доходы россии от энергоносителей вырастут на 135%. Страна-агрессор заработает на $161 млрд больше, чем планировалось до войны, а государственные доходы вырастут на $97 млрд.

Сценарий 3: Война длится шесть месяцев (до конца сентября)

Худший вариант предполагает полугодовое противостояние, что приведет к длительной блокировке Ормузского пролива. В этом случае баррель нефти обойдется в $150−200, а цены на сжиженный газ (СПГ) станут заоблачными.

Доходы россии от продажи нефти и газа составят $386,6 млрд в год. Это на $252,4 млрд больше довоенных прогнозов.

При таком развитии событий налоговые поступления Кремля от сырьевого бизнеса вырастут почти в четыре раза, обеспечив Москве дополнительные $151 млрд только в виде налогов.

Угроза для европейской безопасности

Соавтор исследования Беньямин Гильгеншток, директор Центра геоэкономики KSE, отмечает критическую важность стабилизации региона. С точки зрения политики безопасности Европы, восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив должно стать приоритетом номер один.

Роман Мирончук
