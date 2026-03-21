США временно разблокировали иранскую нефть в море для сдерживания цен

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
21 марта 2026, 15:07

США временно разблокировали иранскую нефть в море для сдерживания цен

Администрация США объявила о краткосрочном ослаблении санкционного давления на иранский энергетический сектор. Цель решения — стабилизировать мировой авторынок и сбить цены на энергоресурсы. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в X.

«Сегодня Министерство финансов США выдает узкоспециализированное краткосрочное разрешение, которое разрешает продажу иранской нефти, которая сейчас застряла в море», — сказал Бессент.

Детали «нефтяного окна»

Согласно обнародованной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), разрешение является узкоспециализированным и будет действовать ровно один месяц:

  • Срок действия: с 20 марта по 19 апреля 2026 г.
  • Разрешена продажа, поставка и разгрузка только той нефти, которая была загружена на танкеры до 20 марта.

По оценкам США, на мировой рынок может попасть около 140 миллионов баррелей нефти, находящейся сейчас в транзите.

Министр финансов подчеркнул, что это не означает снятия санкций на новое производство или закупки. США продолжают политику максимального давления на Тегеран, но используют уже добытую нефть как инструмент рыночного регулирования.

«Мы будем использовать иранские баррель против Тегерана, чтобы удерживать цены на низком уровне», — отметил Бессент, вспомнив о продолжающейся операции «Эпическая ярость».

Реакция Ирана

Официальный Тегеран встретил заявление США со скепсисом. Спикер Министерства нефти Ирана Саман Годуси отрицал наличие значительных запасов сырья на танкерах. Об этом сообщает NBC News.

В стране утверждают, что излишков нефти «на воде» пока не существует. В Тегеране заявили, что Вашингтон таким образом пытается психологически управлять рынком и дает ошибочную надежду покупателям, чтобы не допустить дальнейшего подорожания горючего.

Влияние на рынок

Эксперты отмечают, что такой шаг США направлен на облегчение временного дефицита поставок. Если 140 млн. баррелей действительно попадут на рынок в течение месяца, это может существенно затормозить рост цен на нефть эталонных марок, что повлияет и на стоимость горючего на АЗС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами