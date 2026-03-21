США временно разблокировали иранскую нефть в море для сдерживания цен

Администрация США объявила о краткосрочном ослаблении санкционного давления на иранский энергетический сектор. Цель решения — стабилизировать мировой авторынок и сбить цены на энергоресурсы. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в X.

«Сегодня Министерство финансов США выдает узкоспециализированное краткосрочное разрешение, которое разрешает продажу иранской нефти, которая сейчас застряла в море», — сказал Бессент.

Детали «нефтяного окна»

Согласно обнародованной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), разрешение является узкоспециализированным и будет действовать ровно один месяц:

Срок действия: с 20 марта по 19 апреля 2026 г.

Разрешена продажа, поставка и разгрузка только той нефти, которая была загружена на танкеры до 20 марта.

По оценкам США, на мировой рынок может попасть около 140 миллионов баррелей нефти, находящейся сейчас в транзите.

Министр финансов подчеркнул, что это не означает снятия санкций на новое производство или закупки. США продолжают политику максимального давления на Тегеран, но используют уже добытую нефть как инструмент рыночного регулирования.

«Мы будем использовать иранские баррель против Тегерана, чтобы удерживать цены на низком уровне», — отметил Бессент, вспомнив о продолжающейся операции «Эпическая ярость».

Реакция Ирана

Официальный Тегеран встретил заявление США со скепсисом. Спикер Министерства нефти Ирана Саман Годуси отрицал наличие значительных запасов сырья на танкерах. Об этом сообщает NBC News.

В стране утверждают, что излишков нефти «на воде» пока не существует. В Тегеране заявили, что Вашингтон таким образом пытается психологически управлять рынком и дает ошибочную надежду покупателям, чтобы не допустить дальнейшего подорожания горючего.

Влияние на рынок

Эксперты отмечают, что такой шаг США направлен на облегчение временного дефицита поставок. Если 140 млн. баррелей действительно попадут на рынок в течение месяца, это может существенно затормозить рост цен на нефть эталонных марок, что повлияет и на стоимость горючего на АЗС.