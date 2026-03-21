НБУ перечислил платежный баланс Украины: как «налог на Google» и цифровые услуги изменили статистику

Национальный банк Украины обнародовал уточненные данные платежного баланса за период 2022—2025 годов. Пересмотр показателей стал необходим через внедрение более точной методологии учета электронных услуг и получение массива новых данных от налоговиков и Госстата. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Цифровая экономика в центре внимания

Ключевым новшеством стало включение в статистику импорта электронных услуг, которые иностранные компании предоставляют украинцам. Теперь НБУ отчетливо видит, сколько валюты утекает из страны на оплату сервисов от нерезидентов.

Источником этой информации стали отчеты Государственной налоговой службы по объемам услуг и уплаченному НДС компаниями-гигантами (известными как плательщики «налога на Google»).

Наибольшие уточнения прошли в следующих областях:

Компьютерные услуги: подписки на программное обеспечение и облачные услуги.

Реклама: расходы по продвижению в Google, Meta и других глобальных сетях.

Аудиовизуальный контент: оплата за доступ к Netflix, Spotify, YouTube Premium и аналогичным платформам.

Почему дефицит вырос на бумаге?

Получение более полной картины операций физлиц и уточнение данных от Госстата за 2022−2024 годы привели к тому, что отрицательное сальдо текущего счета (дефицит) было пересмотрено в сторону увеличения. Это означает, что реальный отток валюты на оплату зарубежных услуг и дивидендов был выше, чем показывали предварительные расчеты.

Динамика корректировки дефицита по годам: