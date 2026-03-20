На 20 марта в Украине зафиксирован очередной рост средних цен на все виды горючего. Наибольший скачок стоимости продемонстрировало дизельное топливо, прибавив более 2 гривен за литр. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС снова выросли: дизель подорожал более чем на 2 гривны
Средние цены на топливо по Украине
- Дизельное горючее остается лидером роста (+2,64%). Его средняя цена закрепилась на уровне 81,25 грн/л (+2,09 грн).
- Автогаз также демонстрирует ощутимую динамику, приблизившись к порогу 45 грн за литр (+1,81%). Его цена в сутки выросла на 80 копеек до 44,94 грн/л.
- Бензин А-95 подорожал на 97 копеек до 71,46 грн/л.
- Бензин А-95 (премиум) добавил 61 копейку. Его средняя цена составляет 74,65 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 22 копейки до 66,49 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Согласно обновленным данным мониторинга, ситуация на заправках выглядит следующим образом:
Источник: Минфин
