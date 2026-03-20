20 марта 2026, 13:59 Читати українською

НДС для ФЛП и налоги с OLX: какие изменения в конце концов подготовлены

МВФ и налоги. Обнародован новый законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он включает в себя все основные обязательства, которые украинская сторона взяла на себя перед МВФ в новом меморандуме, подписанном, в том числе, премьер-министром и президентом страны. Что он предполагает подробно анализируется в блоге Pro Налоги. «Минфин» выбрал главное.

Обмен налоговой информацией

Внести в Налоговый кодекс технические, но важные изменения, без которых Украина не сможет присоединиться к международной системе обмена информацией о доходах, полученных с использованием цифровых платформ.

Присоединение нашей страны к этой системе является частью процесса евроинтеграции, который предусматривает имплементацию европейских директив в национальное законодательство. В данном случае — Директивы Совета (ЕС) об административном сотрудничестве в сфере налогообложения.

После того как эти изменения вступят в силу, наша налоговая служба будет предоставлять другим странам информацию о доходах, которые их резиденты получили в Украине с помощью цифровых платформ. И, соответственно, мы будем получать информацию о доходах наших резидентов у них.

Доходы от цифровых платформ

Одновременно с упомянутыми изменениями проект пересматривает и систему налогообложения таких доходов в Украине. Эта часть не регулируется общим европейским законодательством. Поэтому каждая страна имеет право устанавливать свои правила.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом такие доходы подлежат налогообложению по общим ставкам НДФЛ и военного сбора — 18% и 5%.

С одной стороны, это пока не ощущается теми, кто такие доходы сейчас получает. Частично из-за несовершенства процессов контроля за этими доходами, частично из-за сосредоточения налоговых органов на других вопросах.

Но все же, время от времени, такие проверки проводят. И тогда со всех этих доходов человеку нужно заплатить сразу 23%, независимо от того, какая у него была прибыль.

При этом каких-либо исключений для людей, получающих незначительные доходы от продажи через интернет личных подержанных вещей, на сегодняшний день не предусмотрено. Поэтому по закону они облагаются налогом в размере 23% уже «с первой гривны».

Проектом предлагается:

  • снизить для таких доходов ставку НДФЛ с 18% до 5%; речь идет о доходах как от продажи товаров, так и от предоставления услуг, в частности такси;
  • освободить от НДФЛ и военного сбора доходы от продажи товаров до 2000 евро в год.

Право применять пониженную ставку НДФЛ будут иметь те, кто не зарегистрирован как ФЛП, не является самозанятым лицом, а также:

  • имеет годовой доход не более 834 размеров заработной платы; около 7,2 млн грн в условиях 2026 года;
  • открыл специальный счет, на который получает такие доходы;
  • не имеет наемных работников;
  • не продает подакцизные товары.

Налогообложение импортных товаров в посылках

Вводятся специальные правила налогообложения товаров, приобретенных за рубежом через маркетплейсы:

  • сохраняется освобождение от НДС для небольших партий товаров некоммерческого характера стоимостью до 45 евро;
  • остальные товары будут облагаться налогом на общих основаниях; при этом предоставляется возможность начислять НДС и уплачивать его в бюджет не покупателями товаров, а продавцами.

Налог на добавленную стоимость

Для всех налогоплательщиков, независимо от того, какую систему налогообложения они выбрали, повышается порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС — 4 млн грн вместо 1 миллиона.

Еще раз напомню, что в данном случае речь идет не о полученном годовом доходе, а о чем-то другом — об общей сумме операций по поставке товаров и услуг за последние 12 календарных месяцев, которые облагаются НДС.

Упрощенная система налогообложения

Плательщики единого налога, которые в 2026 году превысят упомянутый выше 4-миллионный порог, обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС на общих основаниях.

Как будет проходить регистрация в качестве плательщика НДС впервые?

1 января 2027 года налоговая служба присвоит плательщикам единого налога, доходы которых по предварительным данным превысили 4 млн грн, код плательщика НДС.

Это даст возможность их контрагентам выписывать на них накладные с НДС для того, чтобы новые плательщики уже с 1 января могли формировать для себя налоговый кредит.

Важно: начислять и уплачивать НДС с 1 января 2027 года не требуется.

1 апреля 2027 года налоговая служба, после получения полной отчетности плательщиков единого налога за 2026 год:

  • пересматривает перечень плательщиков единого налога, которые были ею автоматически зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, и
  • отменяет регистрацию для тех из них, кто новый порог НДС в 2026 году не превысил.

Плательщики, оставшиеся в перечне, обязаны с 1 апреля 2027 года включать НДС в цену своих товаров и услуг — 5%, 14% или 20%.

При этом, в отличие от плательщиков НДС на общей системе, платить его плательщикам единого налога, которые также будут подавать соответствующую отчетность, нужно будет не ежемесячно, а ежеквартально.

В результате новая система ставок единого налога — если, конечно, предложенные изменения примет Верховная Рада — будет выглядеть следующим образом:

  • 1 группа — без изменений
  • 2 группа — без изменений
  • 3 группа, физические и юридические лица:

для тех, кто не достиг нового порога НДС — без изменений, с правом платить единый налог по ставкам, как и раньше; то есть 3% (если упрощенцы зарегистрировались плательщиками НДС добровольно) или 5% (без НДС)

для тех, кто превысил новый порог НДС, 4 млн грн — ставка единого налога автоматически снижается с 5% до 3%.

Новым плательщикам НДС предоставляется право составлять сводные налоговые накладные. За первые 5 нарушений сроков подачи отчетности, регистрации накладных применяется штраф в размере 1 гривны. Такая же ответственность — за неправильный расчет налоговых обязательств и кредита.

Военный сбор

Повышенная ставка 5% и обязанность платить этот сбор плательщиками единого налога будет действовать в течение всего времени существования военного сбора.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом, военный сбор введен, цитата, «до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины».

Вступление в силу

Закон в целом — со дня, следующего за днем его опубликования.

Обмен налоговой информацией — с 1 ноября 2026 года, но не ранее дня присоединения к соответствующему международному соглашению.

Налогообложение доходов от цифровых платформ, иностранных товаров в посылках, увеличение порога регистрации плательщиками НДС с 1 до 4 млн грн и изменения в упрощенной системе налогообложения — с 1 января 2027 года.

Изменения срока действия повышенной ставки военного сбора 5% и его уплаты плательщиками единого налога — со дня, следующего за днем публикации закона.

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
