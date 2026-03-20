Апатия на крипторынке: объемы торгов альтокинами на Binance упали на 80%

Рынок альтокинов переживает период глубокого затишья. Ежедневная активность трейдеров на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance сократилась на 80% по отношению к пиковым показателям, опустившись до отметки $7,7 млрд. На это обратил внимание аналитик Darkfost, подчеркнув значительное охлаждение интереса со стороны инвесторов.

Цифры и сравнения: куда исчезла ликвидность?

Для понимания масштабов спада следует взглянуть на данные предыдущих периодов:

  • Сейчас объемы торгов на Binance составляют $7,7 млрд, на других крупных площадках около $18,8 млрд.
  • На пиках (октябрь и февраль 2025 года) показатели Binance достигали $40−50 млрд, а остальной рынок генерировал от $63 млрд до $91 млрд ежедневно.

По словам эксперта, предварительные всплески активности происходили на фоне фазы FOMO (страха упущенной выгоды). Тогда опытные игроки использовали ажиотажный спрос для выхода из позиций, фиксируя прибыль за счет новичков.

Парадокс доминирования Binance

Интересно, что доля Binance в общем объеме торгов альтокинами выросла до 40%. Однако это укрепление позиций не является признаком роста — оно стало следствием всеобщего сжатия рынка и более активного оттока капитала из более мелких альтернативных платформ.

Главным фактором неблагоприятного климата для высокорисковых активов аналитики называют геополитическое напряжение, которое заставляет трейдеров быть более осторожными.

Сигнал для инвесторов: пора покупать?

Несмотря на мрачную статистику, Darkfost напоминает о классическом правиле рынка:

«Исторически наиболее привлекательные возможности для входа формируются именно в периоды минимального интереса и апатии большинства инвесторов».

Текущая ситуация на рынке

За последние 24 часа цена биткоина почти не изменилась. Первая криптовалюта сейчас торгуется в районе $70 560. Ethereum снизился на 2% до $2 140. Остальные монеты из первой десятки по капитализации также оказались в «красной» зоне, кроме TRON (+1,24%).

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

JWT
20 марта 2026, 15:23
Історично найпривабливіші можливості для входу формуються саме в періоди мінімального інтересу та апатії більшості інвесторів

Також хоче продати по 120 тис.
