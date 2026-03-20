20 марта 2026, 10:03 Читати українською

Украина получит $1,26 миллиарда гранта от Всемирного банка: Кабмин одобрил привлечение средств

Кабинет Министров Украины согласовал привлечение гранта для поддержки государственного бюджета. Речь идет о сумме $1,258 млрд, которую предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития. Соответствующее распоряжение № 244-р, датированное 18 марта, уже обнародовано на правительственном портале.

Этот грант является частью более широкой международной помощи, где Всемирный банк выступает исполнительным учреждением Специального фонда по укреплению Украины. Интересно, что фактическим источником этих средств является Япония: сумма $1,258 млрд эквивалентна 193,45 млрд японских иен.

Привлечение денежных средств происходит в рамках договоренностей между правительствами Украины и Японии, подписанных еще в апреле 2025 года.

Стоит отметить, что это грант, а не кредит, поэтому Украина не должна возвращать эти деньги или платить за ними проценты.

На что пойдут деньги?

Все средства будут отнесены к общему фонду государственного бюджета. Это позволит правительству финансировать критические расходы: социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и восстановление инфраструктуры.

«Минфин» писал, что Украина привлекла $200 млн грантового финансирования в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»).

Средства были предоставлены Норвегией в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) и уже отнесены к общему фонду государственного бюджета Украины.

Все привлеченные средства будут направлены на возмещение пенсионных расходов, являющихся одним из приоритетов государственного бюджета в условиях военного положения.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

Перший Потужний
Перший Потужний
20 марта 2026, 10:26
@Усі кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету. Це дозволить Уряду фінансувати критичні видатки: соціальні виплати, зарплати бюджетникам та відновлення інфраструктури.

Пенсії ще на 100 грн піднімуть?)) Ну і звісно чекаємо на нові крадівництва доріг і потужні корупційні скандали, даєш ще більше потужності і могілізації! Слава корупції!
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 марта 2026, 11:44
В очередной раз убеждаешься. что уровень местных «экспертов» с каждым днем пробивает «днище»!!!
Ну вот написал ты МАЯЧНЮ и что? А ума не хватило открыть ссылку на сайт Каб Мина? Что ума не хватило???
Кабінет Міністрів України
Розпорядження від 18 березня 2026 р. № 244-рКиїв
Про залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України)
Ты хоть понимаешь как работает механизм использования этих денег которые получены по МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ???
…Кошти гранту у розмірі 1,258 млрд. доларів США, що еквівалентно 193,45 млрд. японських єн, залучаються у результаті здійснення правочину з умовними зобов’язаннями з урахуванням умов, визначених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо надання коштів, учиненою у м. Києві 18 квітня 2025 р., та умов, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 р. № 619 «Деякі питання залучення коштів від Уряду Японії» (Офіційний вісник України, 2025р., № 51, ст. 3500), та зараховуються до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 42020400 «Гранти на бюджетну підтримку, що надійшли до державного бюджету»…

Днище!!!
