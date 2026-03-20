Украина получит $1,26 миллиарда гранта от Всемирного банка: Кабмин одобрил привлечение средств

Кабинет Министров Украины согласовал привлечение гранта для поддержки государственного бюджета. Речь идет о сумме $1,258 млрд, которую предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития. Соответствующее распоряжение № 244-р, датированное 18 марта, уже обнародовано на правительственном портале.

Этот грант является частью более широкой международной помощи, где Всемирный банк выступает исполнительным учреждением Специального фонда по укреплению Украины. Интересно, что фактическим источником этих средств является Япония: сумма $1,258 млрд эквивалентна 193,45 млрд японских иен.

Привлечение денежных средств происходит в рамках договоренностей между правительствами Украины и Японии, подписанных еще в апреле 2025 года.

Стоит отметить, что это грант, а не кредит, поэтому Украина не должна возвращать эти деньги или платить за ними проценты.

На что пойдут деньги?

Все средства будут отнесены к общему фонду государственного бюджета. Это позволит правительству финансировать критические расходы: социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и восстановление инфраструктуры.

«Минфин» писал, что Украина привлекла $200 млн грантового финансирования в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»).

Средства были предоставлены Норвегией в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) и уже отнесены к общему фонду государственного бюджета Украины.

Все привлеченные средства будут направлены на возмещение пенсионных расходов, являющихся одним из приоритетов государственного бюджета в условиях военного положения.