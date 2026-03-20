Тарифы под угрозой: вырастет ли цена на газ для населения в 2026 году

Вероятность повышения цен на газ для украинцев в 2026 г. стремительно растет, особенно на фоне энергетического кризиса в Европе и потери внутренних мощностей добычи. Ключевым условием для пересмотра тарифов станет продолжительное удержание высоких рыночных цен на европейских хабах. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Дефицит ресурса

Несмотря на то, что тариф зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года, ситуация в энергосистеме остается напряженной. Украина потеряла половину внутренней добычи газа из-за российских ударов.

По состоянию на 17 марта газохранилища заполнены всего на 16% (около 5 млрд куб. м). Для стабильного прохождения следующей зимы необходимо накопить не менее 13 млрд куб. м, что приводит к потребности в импорте объемом от 4,4 до 6,3 млрд куб. м.

Ценовой разрыв: Украина vs Европа

Аналитик обращает внимание на резкий скачок цен в Европе. Котировки на хабе TTF уже достигли €65/MWh (с пиком 19 марта в €73,3/MWh). По нынешнему курсу НБУ это составляет около 34,6 грн за кубометр только за импортную составляющую, без учета транспортировки и распределения.

Такая колоссальная разница между рыночной ценой и бытовым тарифом создает огромную финансовую «дыру» в балансе Нафтогаза.

Три сценария дефицита Нафтогаза

По расчетам Андрея Шевчишина, если высокие цены в Европе сохранятся, дефицит компании только на импорте для нужд населения может быть следующим:

Мягкий сценарий: 33,7 млрд. грн. (цена €55/MWh, импорт 4,4 млрд. куб. м).

Базовый сценарий: 52,7 млрд. грн. (цена €65/MWh, импорт 5,5 млрд. куб. м).

Стрессовый сценарий: 78,4 млрд грн (стоимость €80/MWh, импорт 6,3 млрд куб. м).

«Отмечу, что в 2022 году на пике цены газа в Европе TTF достигали €320/MWh», — напомнил эксперт.

При этом в бюджетных рисках Министерства финансов на 2026 год на компенсацию возложения специальных обязанностей (ПСО) заложено всего 20 млрд. грн. Следовательно, Нафтогазу может не хватать еще от 14 до 58 млрд грн.

Справка: ПСО — это механизм, с помощью которого государство обязывает государственные компании продавать газ определенным категориям потребителей (населению, ТЭЦ) по цене ниже рыночной.

Давление партнеров и позиция МВФ

Хотя ЕС пообещал 977 млн евро на экстренные закупки газа, финансировать низкие тарифы в Украине на фоне дорогого газа в самой Европе становится все труднее. Кроме недовольства европейцев существует четкая позиция МВФ относительно необходимости постепенного перехода к рыночным тарифам.

«Итак, если европейские цены останутся высокими до осени (и это сценарий не нулевой), то, скорее всего, правительству придется идти на постепенное повышение цены газа для населения в 2026 году. Иначе дыра в балансе Нафтогаза станет слишком большой, а денег на эти дополнительные расходы не закладывали», — резюмирует эксперт.