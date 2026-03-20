Скидки на Турцию и дорогая Европа: как война в Иране меняет цены на летний отдых

Основные направления летнего отдыха из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке в этом году поменяются. Доля массовых Турции, Египта, Кипра может сократиться. Одновременно есть вероятность снижения цен на курортах этих стран. В то же время спрос на европейские направления (в частности, Испанию, Грецию, Болгарию и др.), как ожидается, вырастет, а туры — подорожают.

Война в Иране и затянувшаяся дестабилизация на Ближнем Востоке сильно бьет по мировому туристическому рынку. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), индустрия теряет примерно по 515 млн евро в день. Речь идет не только о снижении турпотока в страны, охваченные конфликтом (ОАЭ, Катар, Оман и др.), но и о сокращении спроса на «соседние» направления, которые в теории также могут оказаться в зоне дестабилизации (Египет, Турция, Кипр).

Кроме того, Абу-Даби, Дубаи, Доха, Бахрейн — это крупные авиахабы, которые ранее обслуживали более чем по 500 тысяч пассажиров в день. Они обеспечивали, в частности, доставку туристов на Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, во Вьетнам и т. д.

Руководитель агентства «Феерия мандрив» Игорь Захаренко рассказал «Минфину», что из-за закрытия воздушного пространства над Дохой они вынуждены были перенести на осень туры во Вьетнам, Малайзию и Сингапур. «Была возможность поменять стыковку на Стамбул, но так получалось намного дороже. Кроме того, так как путешествия планировались на май, еще непонятно, что к тому времени будет с перелетами через турецкую столицу. Поэтому мы решили сделать паузу», — говорит Захаренко.

«Минфин» разбирался, как ситуация на мировом туристическом рынке влияет на стоимость отдыха, и куда можно выгодно съездить на майские и летом.

Минус 38 млн туристов и $56 млрд

Страны Ближнего Востока, в частности, ОАЭ в последнее время активно наращивали туристический поток. Плюс они заняли большую долю по пассажирским перевозкам — порядка 14% международного туристического трафика. Хабы в Абу-Даби, Дубаи, Дохе, Бахрейне стали крупным узлом, который соединял Европу, Азию и Африку.

Неудивительно, что дестабилизация на Ближнем Востоке (причем с атакой Ирана по соседним странам, в том числе аэропортам) сильно ударила по мировому туристическому рынку.

Количество рейсов авиакомпаний Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways в марте упало в несколько раз, а число туристов на Ближнем Востоке может сократиться в 2026 году на 11−27%, по сравнению с предыдущим годом. Хотя в декабре 2025 года этому направлению, наоборот, прочили рост на 13%. Это значит, что регион потеряет 23−38 млн туристов и от $34 млрд до $56 млрд, цитирует Euronews Travel главу отдела маркетинга Альянса путешествий на Ближнем Востоке Ибрахима Халеда.

Глава сети агентств «Поехали с нами» Олег Кулик рассказал «Минфину», что спрос упал и на соседние направления, в том числе Турцию и Египет. «Речь идет о снижении примерно на 20%. Традиционно осторожные европейцы взяли паузу с поездками, аннулируют туры, ждут прояснения ситуации. Дальнемагистральные туры, к примеру, на Мальдивы, Сейшелы и др. вообще под вопросом из-за «сломанной логистики», — говорит Кулик.

Отметим, что в первые же дни войны в Иране, когда ОАЭ пришлось закрыть воздушное пространство, многие отели в Дубае начали «распродажу», предлагая скидки до 50−60% от стандартного ценника.

Позже «посыпался» Египет. В Украине путевки на египетские курорты упали в цене на 25−30%. Недельный тур можно было купить от $220. Впрочем, как говорит Кулик, сейчас цены стабилизируются. «Горели» не египетские отели или перелеты, большие скидки предлагали в основном операторы, которые не могли загрузить рейсы", — пояснил Кулик.

Облетают, откладывают туры, дают скидки

Как дестабилизация на Ближнем Востоке влияет на украинский туристический рынок?

В «Join UP! Украина» «Минфину» рассказали, что Египет, Турция и ОАЭ являются стратегическими направлениями для украинского туррынка.

«Эмираты стабильно входят в топ-5 самых популярных зимних направлений (речь как об отдыхе в самых ОАЭ, так и о дальнейших стыковках при перелете на другие курорты). С 28 февраля из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком авиакомпании перешли в режим оперативного пересмотра маршрутов. Это непосредственно повлияло на расписание и регулярность полетов. Так как ОАЭ являются ключевым пунктом стыковки для рейсов на „дальнюю экзотику“, сбои на этом узле спровоцировали корректировку программ во Вьетнам, Занзибар, на Мальдивы, Шри-Ланку», — говорят в «Join UP! Украина».

При этом в компании добавили, что полетная программа во Вьетнам «Нячанг» работает. «Наши авиапартнеры оперативно поменяли маршрут для облета закрытых зон, что позволило сохранить регулярность рейсов», — отметили в «Join UP! Украина».

Игорь Захаренко рассказал, что их туры во Вьетнам, Сингапур и Малайзию, которые планировались со стыковкой в Дохе, отложены до осени.

В «Join UP! Украина» констатируют снижение спроса со стороны наших туристов на отдых в Египте. Но говорят, что оно оказалось временным, и сейчас спрос уже постепенно восстанавливается. Отметим: в Украине, в отличие от скажем, тех же европейских стран, снижение цен на туры традиционно повышает их продажи, даже если сами направления считаются «проблемными».

По Турции в «Join UP! Украина» не исключают даже роста спроса, считая, что наши туристы станут рассматривать турецкие курорты, как «альтернативу Эмиратам».

В то же время, по словам Кулика, со стороны европейских туристов, наоборот, ожидается «охлаждение» к Турции, так как регион также в любой момент может оказаться в зоне конфликта.

Куда поехать летом

Олег Кулик говорит, что к лету ожидается переориентация спроса европейских туристов на «домашний отдых». «Так уже было на волне коронавируса, когда жители Европы предпочитали отдыхать на местных курортах. Сейчас, с учетом общей нестабильности, ситуация может повториться», — отметил он.

По этой причине ценники на отдых в Европе могут вырасти, — считает Кулик. С ним согласен и Игорь Захаренко. «Понятно, что, если отельеры заметят повышение спроса, они не откажут себе в возможности этим воспользоваться. Стоит учитывать также подорожание авиарейсов из-за роста цен на нефть и, как следствие, авиатопливо. Все это может взвинтить ценник на отдых в среднем до 10%», — отметил Захаренко. По его словам, в Украине некоторые турфирмы уже начали повышать цены на автобусные туры по Европе. Рост в среднем — плюс 5%, аргументируют это подорожанием топлива.

Захаренко считает, что летом «выстрелят» такие направления, как Хорватия, Греция, Болгария. Причем ценники на Хорватию уже примерно на 5% выше прошлогодних.

«Что касается, к примеру, Египта и Турции, то они могут подешеветь, если будет дальнейшее снижение турпотока. Но, к примеру, сейчас мы бронируем турецкие отели по прежним ценам, то есть никакого дисконта пока нет», — рассказал Кулик.

А вот, к примеру, на Booking стало заметно больше предложений отелей в Египте со скидками. К примеру, на майские праздники (с 1 по 6 мая) 4-звездочный отель в Каире Antika Prince Pyramids Viev стоит всего $63 за двухместный номер, вместо прежних $135. Отель Makadi Palace в Хургаде предлагает номер на двоих за $417 за пять ночей, вместо $504. Скидку в $100 анонсирует и гостиница Sunrise Remal Resort в Шарм-ель-Шейхе ($510 за 5 ночей, вместо $616).

На июнь скидок еще больше. К примеру, номер на двоих в отеле 4 звезды Meraki Resort в Хургаде с 1 по 8 июня можно забронировать за $1 162 на двоих, вместо $1 404. Makadi Palace стоит $584, вместо $706. При этом, как видно, снижение цен далеко не в разы, речь идет о сравнительно небольшом дисконте.

В Турции на июнь можно выгодно забронировать отель в Стамбуле (скидки до 70%, скажем, номер в Royal Dream Hotel на неделю стоит $308 на двоих, вместо $810. Но вот что касается курортных локаций, то тут скидки намного более скромные. Скажем, номер в гостинице Aleria Belport Beach Hotel в Бельбиди стоит $582 на неделю на двоих, вместо $718.

В «Join UP! Украина» на лето-2026 делают ставку на несколько направлений:

Европейские — Греция, Испания, Черногория, Болгария, Албания. «Это направления со стабильной логистикой, которые не зависят от авиакоридоров Ближнего Востока», — пояснили в компании. Турция и Египет. В компании рассчитывают, что соотношение цены и качества этих направлений нивелирует «турбулентность» на Ближнем Востоке. Вьетнам. «После адаптации маршрута к новым реалиям это направление набирает обороты», — отметили в Join UP!

Но в итоге, как говорят в турфирмах, спрос на летний отдых может корректироваться, в зависимости от того, как будут меняться цены на пакеты под влиянием перераспределения глобального турпотока на рынке.

Если украинцам станут доступны «горящие» туры по хорошим ценам на то или иное направление, скорее всего, их тут же раскупят. И наоборот, в случае роста цен по каком-либо из направлений, к примеру, в той же Европе, интерес к нему может заметно упасть.