Стоимость проживания в пятизвездочных отелях Дубая упала на 50−60% на фоне массового оттока туристов и отмены бронирований.
Цены на номера в люксовых отелях Дубая рухнули на 50-60%
Причина падения цен
Как пишут СМИ, сообщается о попаданиях фрагментов ракет и дронов в знаковые объекты, включая отели на острове Palm Jumeirah (в частности, пожар в Fairmont The Palm) и район отеля Burj Al Arab.
Туристы вынуждены проводить ночи в подземных паркингах и подвалах из-за отсутствия в городе специализированных бомбоубежищ.
В аэропорту Дубая наблюдаются задержки и отмены рейсов, тысячи иностранных граждан не могут покинуть страну.
Напомним
- США вместе с Израилем 28 февраля нанесли удары по Ирану.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали военную кампанию в Иране.
- Позже армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль.
- Иран 28 февраля после атаки Израиля и США по своей территории атаковал Бахрейн и Арабские Эмираты.
Источник: Минфин
