Цены на номера в люксовых отелях Дубая рухнули на 50-60%

Стоимость проживания в пятизвездочных отелях Дубая упала на 50−60% на фоне массового оттока туристов и отмены бронирований.

Причина падения цен

Как пишут СМИ, сообщается о попаданиях фрагментов ракет и дронов в знаковые объекты, включая отели на острове Palm Jumeirah (в частности, пожар в Fairmont The Palm) и район отеля Burj Al Arab.

Туристы вынуждены проводить ночи в подземных паркингах и подвалах из-за отсутствия в городе специализированных бомбоубежищ.

В аэропорту Дубая наблюдаются задержки и отмены рейсов, тысячи иностранных граждан не могут покинуть страну.

Напомним