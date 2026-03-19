Золото в пике: почему «тихая гавань» обвалилась на 19%, несмотря на войну и инфляцию

Несмотря на ожидание, что золото будет расти как защитный актив на фоне глобальной нестабильности, оно продемонстрировало стремительное падение на 19% своих максимумов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook обнародовал детальный разбор аномальной ситуации на рынке драгоценных металлов. Эксперт объяснил, почему логика «безопасной гавани» на этот раз не сработала и кто действительно стоит за масштабной распродажей.

Война в Иране и топливный шок

По мнению аналитика, главной причиной является война на Ближнем Востоке. Хотя инфляционные ожидания выросли из-за подорожания топлива и удобрений, а Центробанки отказались снижать ставки, ключевым фактором стал обмен ударами по энергетической инфраструктуре.

После атак на нефтегазовую переработку рынок испытал прямой шок:

Нефть Brent взлетала выше $119 за баррель.

Газ в Европе подскочил на 25−28%.

Повреждение хаба Ras Laffan в Катаре поставило под угрозу 20% мирового рынка СПГ.

Где Ближний Восток берет деньги на войну и восстановление?

Страны Затока сейчас оказались в затруднительном положении: отток капитала, потеря доходов от логистики и туризма, а впереди — колоссальные расходы на ПВО, вооружение и восстановление инфраструктуры. Деньги на это они берут из своих гигантских фондов благосостояния:

Public Investment Fund Саудовской Аравии — $1,15 трлн,

Abu Dhabi Investment Authority — $1,1 трлн,

Kuwait Investment Authority — более $1 трлн,

Qatar Investment Authority — около $580 млрд,

Mubadala — около $358 млрд.

Это разные активы, в том числе американские облигации и золото.

«Даже если на рынок выйдет всего 1−3% этих средств, это уже около $43−129 млрд потенциальных продаж активов. А если больше будут продавать 5−6%, то это уже около $250 млрд», — подсчитывает Шевчишин.

Поскольку среднедневный оборот рынка золота составляет около $191,3 млрд, вброс даже $10−20 млрд активов за короткий период способен «взломать» техническую картину и спровоцировать паническое закрытие позиций фондами.

«Формально оно должно расти как „тихая гавань“ на фоне войны и инфляционных рисков. Но мы видим красивое падение, хотя новостной фон для него вроде бы положительный. Это может означать, что на рынке появился крупный продавец/продавцы, которому нужна живая ликвидность уже сейчас. обычную коррекцию, а к началу вынужденной распродажи», — заявил Шевчишин.

Почему сливают самое золото, а не доллар?

Многих удивляет, почему золото падает, а доллар растет. Шевчишин считает, что это вопрос политической безопасности:

«Почему только золото? Если Ближний Восток начнет продавать американский долг, придет Трамп и по шапке предоставляет. А еще хуже — обидеться, перестанет защищать и оружие продавать не будет. Поэтому продают… золото. Пока что золото».

По мнению аналитика, золото сейчас «тупо сливают» не только монархии Залива, но и Европа и Азия, которым нужна живая ликвидность из-за проблем с топливом. Ценовая динамика все больше напоминает не коррекцию, а вынужденную распродажу.

Что дальше?

Эксперт предупреждает, если атаки на Ближнем Востоке усилятся, распродажа суверенных активов будет продолжаться. Когда золото иссякнет, в ход пойдут долларовые активы. Массовый сброс американских облигаций станет сильным ударом по доллару.

«Если Штаты выйдут без результатов с войны, доллар также посыплется. Потому что король оказался голым, даже если будет кричать, что он победил», — подытожил Шевчишин.