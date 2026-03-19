19 марта 2026, 15:41 Читати українською

Нацбанк прокомментировал рост ВВП Украины на 1,8% в 2025 году

Национальный банк Украины обнародовал комментарий о состоянии украинской экономики за прошлый год. Несмотря на постоянные атаки врага и сложную ситуацию, реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Они совпадают с оценками НБУ, опубликованными в январском «Инфляционном отчете».

Хотя темпы роста замедлились по сравнению с 2024 годом (3,2%), экономика восстанавливается третий год подряд. Главными двигателями стали внутренний спрос, адаптивность бизнеса и мягкая фискальная политика государства.

Потребление и инвестиции: что держало экономику на плаву

Основным источником роста оставался устойчивый внутренний спрос:

  • Частное потребление: обеспечило наибольший вклад в прирост ВВП (+4,7 п. п.). Расходы домохозяйств выросли на 7,5%.
  • Государственный сектор: благодаря мягкой фискальной политике потребление в госуправлении увеличилось на 5,7%, прибавив 2,1 в. п. к ВВП.

Инвестиционная активность также продемонстрировала положительную динамику — валовое накопление основного капитала выросло на 10,9%. Деньги, прежде всего, направлялись в оборонный сектор и переработку сельскохозяйственной продукции. Этому способствовали как увеличение бюджетных расходов, так и улучшение финансовых результатов предприятий.

Внешняя торговля и энергетические вызовы

Ситуация с экспортом и импортом была более сложной. Отрицательный вклад чистого экспорта в смену ВВП увеличился до 7,9 в. п.

Экспорт: объемы сократились из-за низких запасов в агросекторе, медленной жатвы и слабого спроса на продукцию металлургии. Дефицит электроэнергии к концу года стал дополнительным барьером для экспортеров.

Импорт наоборот, ускорился. Украина активно закупала машиностроительную и металлургическую продукцию для обороны, а также энергоносители и оборудование для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Неравномерность по отраслям: лидеры и аутсайдеры

Экономические результаты существенно отличались в зависимости от вида деятельности:

  • Строительство (11,6%): лидер роста благодаря восстановлению жилья, логистики и энергетических объектов.
  • Образование (+12,7%): стремительный рост обусловлен дополнительными выплатами учителям и повышением стипендий.
  • Торговля (4,2%) и услуги: продолжали расти на фоне активного потребления населения.
  • Промышленность: перерабатывающая отрасль выросла на 2,5%, однако добывающая промышленность упала на 10,6%, что связано, прежде всего, с потерей Покровской группы и регулярными обстрелами.
  • Сельское хозяйство: падение валовой добавленной стоимости (ВДС) ускорилось до 6,2% из-за неблагоприятной погоды и проблем в животноводстве.

Прогноз на 2026 год

Национальный банк ожидает, что в 2026 году восстановление будет продолжаться, а реальный ВВП снова вырастет на 1,8%. Этому будут способствовать лучшие урожаи, дальнейшие инвестиции в восстановление и оборонный комплекс, а также евроинтеграционные процессы.

Ключевые риски:

  • Течение полномасштабной войны (основной риск).
  • Неритмичность или недостаточность внешней помощи.
  • Скорость разрешения конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время, НБУ видит и потенциал для «позитивных сценариев», связанных с возможным усилением военной и финансовой поддержки от международных партнеров для обеспечения справедливого и длительного мира для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
