19 марта 2026, 14:55 Читати українською

Цены на топливо могут подскочить до 16%: НБУ оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке

В Национальном банке Украины на брифинге по монетарной политике, 19 марта, прокомментировали войну на Ближнем Востоке и нестабильность в районе Ормузского пролива, которые уже влияют на ключевые макроэкономические показатели Украины. В НБУ отмечают, что этот конфликт является критически важным фактором: он отражается на стоимости горючего, темпах инфляции и состоянии торгового баланса.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цены на топливо и инфляция

Одним из первых непосредственных последствий стало удорожание энергоносителей. В НБУ отмечают, что по факту в марте уже зафиксирован рост цен на топливо на 12,5%. Прогнозируется, что данная цифра может увеличиться до 16%.

В случае закрепления таких цен на высоком уровне это будет иметь следующее влияние на потребительскую корзину: рост стоимости горючего прибавит около 0,45% к показателю годовой инфляции.

Поскольку затраты на логистику и горючее заложены в себестоимость большинства товаров и услуг, косвенный эффект может быть вдвое больше прямого — то есть дополнительно до 0,9%.

Если блокирование Ормузского пролива будет продолжаться, показатели инфляции на конец 2026 года могут оказаться выше закладывавшихся в январский макроэкономический прогноз НБУ.

Торговый баланс и импорт

Рост цен на нефть, газ и удобрения на мировых рынках оказывает непосредственное давление на объемы украинского импорта:

  • Энергоносители: если цена на нефть закрепится в диапазоне $80−100 за баррель, стоимостные объемы импорта к концу года могут возрасти на $1,5−3 млрд.
  • Удобрения: Ближний Восток обеспечивает около трети мировых поставок удобрений, в том числе почти половину производства мочевины. Поэтому их удорожание может увеличить расходы Украины на импорт еще на $140 млн в год.

Экспорт и ВВП

Несмотря на негативные факторы, в НБУ уверяют, что прямой угрозы украинскому экспорту нет. Логистические маршруты Украины преимущественно проходят через Черное море или западную границу, поэтому конфликт их не затрагивает.

Более того, существуют определенные компенсаторные факторы: на мировых рынках параллельно растут цены на зерновые и продукты питания, что может частично перекрыть потери дорогостоящего импорта за счет роста валютной выручки от экспорта. Прямого существенного влияния на ВВП не ожидается, хотя возможен негативный эффект из-за замедления экономик стран ЕС — основных торговых партнеров Украины.

Безопасные риски и санкционное давление

Национальный банк отдельно выделил несколько определяющих последствий характера безопасности:

  • Фискальные возможности агрессора: высокие цены на энергоносители создают для России дополнительное финансовое пространство для продолжения войны. Это повышает риски интенсификации обстрелов украинской территории.
  • ПВО и ресурсы: затяжной конфликт на Ближнем Востоке может повлечь за собой определенный дефицит средств для поддержания достаточного уровня противовоздушной обороны, что является предметом особого внимания политического руководства Украины.

Учитывая эти обстоятельства, позиция Национального банка остается четкой: санкционное давление на России должно только усиливаться, чтобы нивелировать преимущества, которые она получает от дестабилизации мирового энергетического рынка.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Андрій М***к
Андрій М***к
19 марта 2026, 16:14
У Венесуелі, Іраку, США, Канаді, Норвегії, Бразилії, Великобританії,Алжирі, Нігерії, Бразилії, Малайзії, Лівії, Єгипті, Сирії, Туреччині, Азербайджані, рашці напевно нафта закінчилась?
HappyInterest
HappyInterest
19 марта 2026, 17:02
Во, видите, умный человек на форуме (без подкола). правильный вопрос.

фокусник (и) под предлогом «войны» поднимает цены на горючку и все вышеперечисленные поставщики выигрывают.
«тегеран за три дня» не случился и нужно придумывать «оправдания». че они ваще в иране забыли? в прошлом году ядреную програму разбомбили., отводите армию и нефть подешевеет. или не?))

на уровне конспирологии, для размышлений — трамп помогает путину (америка в очередной раз спасает россию).
без успешной венесуэлы не было и ирана. я это вижу так. а все эти цены и прочее — это последствия заранее спланированной игры сыльных мира сегою иран как обороняющаяся сторона делает все правильно. или нельзя такого говорить?


bosyak
bosyak
19 марта 2026, 17:12
Трамп допомагає штатам, вони експортери нафти. На всіх інших йому пофіг. Через свою обмеженість не розуміє, що висока ціна на нафту вбиває нафтовий ринок у довгу, бо електрички сидять в «засаді» — якщо придбав електричку тобі на 10 років пофіг ціна бензину.
HappyInterest
HappyInterest
19 марта 2026, 17:15
Ну кстати да, тоже вірно
P.S. «Трамп допомагає штатам, вони експортери нафти. На всіх інших йому пофіг» +++
от тільки інші також в виграші, але то таке…
«електрички сидять в «засаді» » прям в точку... +++
