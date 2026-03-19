19 марта 2026, 14:36 Читати українською

Инфляция в Украине ускорилась до 7,6%: НБУ предупреждает о новых рисках

После длительного периода замедления инфляция в Украине в феврале 2026 несколько ускорилась. В годовом исчислении она выросла до 7,6%, тогда как базовая инфляция осталась на уровне 7,0%. Фактическая динамика цен в целом отвечала прогнозам, обнародованным в Инфляционном отчете за январь. Общая инфляция лишь незначительно превысила ожидаемую траекторию, а базовая — полностью отвечала ей. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 19 марта.

Что повлияло на цены

Основными драйверами инфляции стали удорожание горючего, услуг и сырых продуктов питания. Рост в этих сегментах оказался несколько быстрее, чем ожидал регулятор. В то же время, цены на обработанные продукты повышались медленнее, что частично сдерживало общее инфляционное давление.

Ожидания ухудшились

В то же время, НБУ фиксирует ухудшение инфляционных ожиданий населения. Это связывают со сложной ситуацией в энергетике в начале года, а также синхронным подорожанием товаров повседневного спроса, прежде всего, горючего и продуктов питания.

В то же время ожидания бизнеса и финансового сектора остаются относительно стабильными.

Риски растут из-за энергорынка

Дальнейшая динамика инфляции может оказаться хуже предыдущих оценок. Ключевым фактором риска является удорожание энергоресурсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Рост мировых цен на нефть и газ уже оказывает влияние на внутренний рынок Украины, что создает дополнительное инфляционное давление в ближайшие месяцы.

В то же время, в последние недели ситуация в украинской энергосистеме несколько улучшилась, что должно частично ограничить рост цен.

Позиция НБУ

Национальный банк заявляет, что и дальше будет поддерживать достаточно жесткие монетарные условия для сохранения привлекательности гривневых инструментов и стабильности валютного рынка. Это, по оценкам регулятора, должно помочь сдержать инфляционные ожидания.

Несмотря на это, в НБУ признают: в ближайшей перспективе инфляция, вероятно, будет несколько выше, чем предполагалось ранее, хотя дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от внешних факторов и развития ситуации на энергетических рынках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
