Цены на газ в Европе взлетели на 35% после ракетного удара Ирана по крупнейшему в мире заводу СПГ

Цены на природный газ в Европе продемонстрировали стремительный рост после того, как иранские ракетные удары нанесли значительные повреждения крупнейшему в мире экспортному заводу сжиженного природного газа (СПГ). Это событие вызвало серьезные опасения по поводу длительного дефицита мировых поставок энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

В четверг, 19 марта, котировки эталонных фьючерсов подскочили на 35%. Таким образом, цены сейчас более чем вдвое превышают наблюдавшийся до начала конфликта уровень. Рынок готовится к длительной остановке критически важного хаба, обеспечивающего около пятой части мирового снабжения СПГ.

Масштабы разрушений в Рас-Лаффане

Государственная компания QatarEnergy подтвердила, что несколько объектов сжигания газа в промышленном городе Рас-Лаффан были атакованы ракетами. Это повлекло за собой масштабные пожары и значительные разрушения. Хотя отгрузки с завода были прекращены еще в начале этого месяца из-за военных действий, последние удары угрожают удерживать цены на газ в Европе и Азии на высоком уровне в течение гораздо более длительного периода.

Это может изменить правила игры для всей СПГ-индустрии. Последствия сравнимы с атакой на «Северные потоки» или даже хуже", — отметила Сьюзан Сакмар, приглашенная профессор юридического центра Университета Хьюстона.

По ее словам, пока нет никаких признаков того, что Катар сможет возобновить работу в ближайшее время.

Геополитическая эскалация и ответ США

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться:

Абу-Даби: газовые объекты «Хабшан» в ОАЭ также были остановлены после падения обломков перехваченной ракеты.

Позиция Белого дома: президент Дональд Трамп в социальных сетях заявил, что США нанесут ответный удар, если газовые объекты Катара будут атакованы снова.

Новые обстрелы стали местью Ирана за израильский удар по крупному месторождению Южный Парс в среду.

Последствия для Европы и мирового рынка

Полный объем ущерба и сроки ремонта пока неизвестны. Хотя большую часть катарского СПГ покупают страны Азии, любое длительное прерывание потоков сокращает общий мировой баланс предложения.

Для Европы эта эскалация произошла в критический момент:

Хранилища пусты: регион только что вышел из зимы с истощенными запасами в подземных хранилищах.

Конкуренция за грузы: этим летом Европе придется покупать гораздо больше СПГ для закачки на следующую зиму, соревнуясь с азиатскими покупателями за ограниченные объемы топлива.

«Поставки из Катара могут быть заблокированы на месяцы, а в худшем случае — на годы. Для газового рынка кризис не закончится просто потому, что закончится война или снова откроется Ормузский пролив», — заявил главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.