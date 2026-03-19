Гетманцев объяснил, почему почти 1 млн пенсионеров 1 марта получили повышение всего на 100 грн или остались без пересчета

В марте 2026 повышенную пенсию на 100 грн получат 525 тыс. человек, от 100 до 500 грн — 4,7 млн человек, от 500 до 1000 грн — 3,2 млн человек. При этом 328 тыс. человек повышения не получат. Так, средний размер повышения составил 519,2 грн, то есть примерно 10 евро . Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Что нужно изменить

«Большая часть пенсионеров получила повышение в незначительном размере (около 100 грн или до уровня минимальной пенсионной выплаты). Поэтому, возвращаясь к теме, решение об одноразовой выплате дополнительных 1500 гривен — правильное, хотя и фрагментарное», — отметил он.

По его словам, для существенных изменений нужно наконец-то действительно приблизить размер пенсий к фактическому прожиточному минимуму, который в этом году для нетрудоспособных граждан уже составляет более 7 тысяч гривен.

«Пока же разрыв становится все больше и такая ситуация позорна в отношении наших пенсионеров.

Надо наконец найти ресурс для осовременивания пенсий и поднятия минимальной пенсии хотя бы до 6 тыс. грн — ждем соответствующих решений от Правительства", — подытожил Гетманцев.