В марте 2026 повышенную пенсию на 100 грн получат 525 тыс. человек, от 100 до 500 грн — 4,7 млн человек, от 500 до 1000 грн — 3,2 млн человек. При этом 328 тыс. человек повышения не получат. Так, средний размер повышения составил 519,2 грн, то есть примерно 10 евро. Об этом написал глава Налогового комитета
Гетманцев объяснил, почему почти 1 млн пенсионеров 1 марта получили повышение всего на 100 грн или остались без пересчета
Что нужно изменить
«Большаячасть пенсионеров получила повышение в незначительном размере (около 100 грн или до уровня минимальной пенсионной выплаты). Поэтому, возвращаясь к теме, решение об одноразовой выплате дополнительных 1500 гривен — правильное, хотя и фрагментарное», — отметил он.
По его словам, для существенных изменений нужно наконец-то действительно приблизить размер пенсий к фактическому прожиточному минимуму, который в этом году для нетрудоспособных граждан уже составляет более 7 тысяч гривен.
«Пока же разрыв становится все больше и такая ситуация позорна в отношении наших пенсионеров.
Надо наконец найти ресурс для осовременивания пенсий и поднятия минимальной пенсии хотя бы до 6 тыс. грн — ждем соответствующих решений от Правительства", — подытожил Гетманцев.
