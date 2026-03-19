Пенсионеры и уязвимые категории уже в апреле получат 1500 грн от государства

Правительство запускает целевую поддержку пенсионерам и уязвимым категориям. Программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Когда ожидать выплаты

«Единоразовая доплата 1500 грн поступит в апреле. Ее получат около 13 млн человек: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери», — отметила Глава Правительства.

Как получить

Денежные средства будут начислены автоматически через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты — на счета в банках или через Укрпочту. Заявлений или дополнительных обращений не требуется.