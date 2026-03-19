В «Дии» автоматизировали продолжение бронирования работников: как это работает

Раньше для продолжения бронирования нужно было сначала аннулировать предыдущий статус работника, а затем подавать новое заявление. Теперь процесс стал бесшовным: если работник имеет действующее бронирование, а орган, подтвердивший предприятию статус критически важного, не изменился — перебронирование происходит автоматически без аннулирования и занимает до 24 часов. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Кому доступна услуга

Услуга доступна для критически важных предприятий, своевременно подтвердивших свой статус. Подать заявление могут руководители, подписанты или уполномоченные лица при условии, что компания внесена в Единый список.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

авторизоваться на портале Дия;

выбрать услугу «Продолжение бронирования работников»;

проверить данные компании;

добавить работников для продления;

подписать заявление КЭПом.

Читайте также: Бронирование через «Дию», несмотря на нарушение учета: новая услуга для оборонного сектора

«Это решение позволяет критически важным предприятиям обеспечить непрерывность работы и сохранить ключевых специалистов без лишних административных процедур», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.