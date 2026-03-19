Раньше для продолжения бронирования нужно было сначала аннулировать предыдущий статус работника, а затем подавать новое заявление. Теперь процесс стал бесшовным: если работник имеет действующее бронирование, а орган, подтвердивший предприятию статус критически важного, не изменился — перебронирование происходит автоматически без аннулирования и занимает до 24 часов. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
В «Дии» автоматизировали продолжение бронирования работников: как это работает
Кому доступна услуга
Услуга доступна для критически важных предприятий, своевременно подтвердивших свой статус. Подать заявление могут руководители, подписанты или уполномоченные лица при условии, что компания внесена в Единый список.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- авторизоваться на портале Дия;
- выбрать услугу «Продолжение бронирования работников»;
- проверить данные компании;
- добавить работников для продления;
- подписать заявление КЭПом.
«Это решение позволяет критически важным предприятиям обеспечить непрерывность работы и сохранить ключевых специалистов без лишних административных процедур», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
Источник: Минфин
