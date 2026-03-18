Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
18 марта 2026, 18:12 Читати українською

Регулирование крипторинка в Украине: НКЦБФР представила свою позицию

16 марта прошел экспертный диалог «Регулирование использования виртуальных активов в политическом финансировании», организованный International IDEA. В мероприятии приняла участие советница Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по правовым вопросам Вита Форсюк, которая представила позицию ведомства по регулированию крипторинка в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Участники обсудили влияние виртуальных активов на политическое финансирование, а также связанные риски для прозрачности. В частности, речь шла о псевдонимности криптотранзакций и их трансграничном характере, что затрудняет контроль за источниками финансирования. Отдельное внимание было уделено международному опыту — в частности, практикам Молдовы и Румынии — и определению пробелов в национальном регулировании.

В ходе дискуссии Форсюк представила подходы, заложенные в новом законопроекте по регулированию рынка виртуальных активов в Украине.

Среди ключевых инструментов, которые предлагается ввести:

  • применение правила путешествий (Travel Rule) для идентификации участников криптотранзакций;
  • отчетность провайдеров виртуальных активов перед налоговыми органами и имплементация международных стандартов, в частности Crypto-Asset Reporting Framework (CARF);
  • ограничение доступа на украинский рынок для участников с российским капиталом или связанных с государством-агрессором.

В НКЦБФР отмечают, что эти подходы направлены на повышение прозрачности операций с виртуальными активами и минимизацию рисков непрозрачного или иностранного влияния на политические процессы.

«По итогам мероприятия планируется подготовка аналитических рекомендаций по усилению прозрачности политического финансирования накануне предстоящих избирательных циклов», — говорится в сообщении.

Напомним

В ноябре 2025 года председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время выступления на GET Business Festival 2025 заявил Верховная Рада не успеет до конца 2025 года принять закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию и налогообложение доходов от крипт. Голосование за ключевой документ ожидалось в начале 2026 года.

Верховная Рада еще 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 102325-д, регулирующий легализацию и налогообложение криптоактивов. Пока документ готовят ко второму чтению.

Одной из главных причин задержки есть отсутствие четкого определения регулятора рынка в принятом за основу документе. Парламентарии должны окончательно решить, кто будет выступать главным регулятором рынка криптоактивов в Украине: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Гетманцев заявлял, что легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалютами могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн ежегодно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
