Швейцария потеряла статус главного сейфа для иностранного капитала: где теперь держат свои деньги богачи

Гонконг с небольшим отрывом обогнал Швейцарию и стал крупнейшим среди мировых центров управления капиталом благодаря притоку капитала из материкового Китая и возрождению местного рынка акций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным BCG, по итогам прошлого года трансграничные активы, зарегистрированные в Гонконге, выросли на 10,7% — до $2,9 трлн.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году Гонконг может увеличить отрыв от Швейцарии почти до $600 млрд. Этому будут способствовать скорейшее накопление капитала в Азии, промышленное доминирование Китая и восстановление рынка IPO в Гонконге.

Мировое частное состояние растет

В BCG отмечают, что частное состояние в мире растет самыми быстрыми темпами с 2021 года, несмотря на тарифные ограничения и макроэкономическую нестабильность. В настоящее время их общий объем оценивается в $333 трлн.

Гонконг и Сингапур формируют ключевую экосистему обслуживания азиатского капитала. В то же время, Швейцария, США и Великобритания остаются основными каналами для размещения капиталов из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Бум семейных офисов

Рост роли Гонконга как финансового центра способствует развитию рынка семейных офисов. Их количество в городе выросло на 25% с 2023 года и к концу прошлого года достигло 3384.

По данным опроса Deloitte, проведенного по заказу правительства, каждый из таких офисов управляет активами не менее $10 млн. Более тысячи семейных офисов имеют в управлении $100 млн или более.

Почему капитал возвращается в Гонконг

После лет пандемических ограничений и политических изменений Гонконг активно продвигает свои преимущества: низкие налоги, быстро развивающиеся рынки капитала и доступ к квалифицированным кадрам.

Эта стратегия дает результат. Геополитическая напряженность, в частности нестабильность на Ближнем Востоке, стимулирует сверхбогатых инвесторов перенаправлять часть капитала в Азию.

Министр финансовых услуг и казначейства Гонконга Кристофер Хуэй заявил, что правительство намерено расширить налоговые льготы. По его словам, на последних саммитах для сверхбогатых клиентов стало заметно больше участников с Ближнего Востока.