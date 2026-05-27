Программист из Meta зарабатывает более $300 000 в год, но живет без авто и дивана: куда инвестирует

Американский инженер программного обеспечения компании Meta, имея годовой доход в $306 500, сознательно избрал ультраминималистичный образ жизни. Друзья парня называют его условия «спартанскими», однако для самого айтовца это просчитанная финансовая стратегия. О жизни 24-летнего Рэймонда Зенги рассказал Business Insider.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главный секрет его образа жизни — это философия движения FIRE (финансовая независимость и ранний выход на пенсию). Парень планирует полностью отойти от дел уже в возрасте 30 лет, накопив на инвестиционных счетах более 2 млн долларов.

В среднем он зарабатывает от $7 000 до $8 000 в месяц, не считая бонусов и опционов на акции, составляющие примерно 60% его общей компенсации. При этом чистая зарплата обычно составляет около $4000 в месяц после уплаты налогов и пенсионных взносов. В зависимости от месяца Зенг экономит от $5 000 до $20 000.

Жизнь в пустой квартире

Программист переехал в район залива Сан-Франциско около 8 месяцев назад после 2 лет жизни в Далласе. Он арендует однокомнатную квартиру за $2 600 в месяц, что считает выгодным предложением для этого района. Однако у него практически нет мебели.

«Для меня такой образ жизни сознательный. Я мог бы позволить себе больше мебели, если бы захотел», — отметил Зенга.

Он принципиально отказался от покупки автомобиля, дивана и телевизора. Вместо телевизора он использует рабочий компьютер, поскольку почти не смотрит передачи или сериалы. Гостиная одновременно служит ему и рабочим кабинетом, и зоной для хобби. В спальне стоит только кровать, одеяло, подушка и обычный офисный шкаф для документов, исполняющий роль тумбочки.

Единственное, на что он не пожалел денег — это биде за $400, которое по его словам улучшает качество жизни.

Большинство месяцев парень почти ничего не тратит на передвижение, хотя иногда траты составляют около $30 на совместные поездки или общественный транспорт. В противном случае он ходит пешком или пользуется услугами трансфера своей компании.

Зенг также не сильно тратится на еду. Он выделяет около $300 в месяц на продукты и $75 на питание вне дома, хотя компания оплачивает завтраки и обеды.

Айтовец рассказал, что большинство выходных он проводит время в виртуальной реальности с друзьями, живущими слишком далеко, чтобы регулярно видеться лично.

«Мы встречаемся лично раз в несколько месяцев. В определенном смысле это стало случайной экономией, поскольку я не так часто хожу в бары, рестораны или другие социальные мероприятия», — рассказывает Зенг.

На что тратит деньги

Парень тратит около $400−500 в месяц на путешествия и хобби, включая примерно $1 000 в год, которые он платит в виде годовой платы за кредитную карту.

Он использует баллы и туристические бонусы для компенсации расходов на перелет. В прошлом году Зенг использовал баллы, чтобы забронировать для себя и папы авиабилеты бизнес-классом из Лос-Анджелеса в Сингапур. Это позволило избежать расходов на авиабилеты, которые стоили бы более $5 000.

Программист — активный участник фури-сообщества, объединяющий поклонников антропоморфных животных-персонажей. Он тратит от $400 до $500 в месяц на путешествия, тематические конвенции и заказы артов у художников. Сейчас он собирает деньги по индивидуальному заказу собственного ростового костюма, стоимость которого может достигать $7 000.

Как отслеживает свои деньги и инвестирует

В зависимости от начисления акций, бонусов и пенсионных взносов ему удается откладывать от $5 000 до $20 000 в месяц.

Ежегодно он максимально пополняет свои пенсионные счета 401(k) и Roth IRA, сберегательный счет по медицинским расходам, а также дополнительно инвестирует средства через брокерский счет.

Примерно 80% его инвестиций приходится на фондовый рынок США, а еще 20% — на международные активы.

Кроме того, он все тщательно отжестывает в таблице, которую разработал сам. Зенг также ведет большую электронную таблицу, в которой отражаются налоги, прогнозы по зарплате и росту инвестиций.

«Сейчас, по моим оценкам, до 30 лет я могу инвестировать более 2 миллионов долларов, если все пойдет по плану. До 40 лет, я прогнозирую, эта цифра может возрасти до более чем $7 млн, хотя еще есть много составляющих, связанных с планированием выхода на пенсию и рыночными показателями»,