українська
27 мая 2026, 13:18 Читати українською

Программист из Meta зарабатывает более $300 000 в год, но живет без авто и дивана: куда инвестирует

Американский инженер программного обеспечения компании Meta, имея годовой доход в $306 500, сознательно избрал ультраминималистичный образ жизни. Друзья парня называют его условия «спартанскими», однако для самого айтовца это просчитанная финансовая стратегия. О жизни 24-летнего Рэймонда Зенги рассказал Business Insider.

Главный секрет его образа жизни — это философия движения FIRE (финансовая независимость и ранний выход на пенсию). Парень планирует полностью отойти от дел уже в возрасте 30 лет, накопив на инвестиционных счетах более 2 млн долларов.

В среднем он зарабатывает от $7 000 до $8 000 в месяц, не считая бонусов и опционов на акции, составляющие примерно 60% его общей компенсации. При этом чистая зарплата обычно составляет около $4000 в месяц после уплаты налогов и пенсионных взносов. В зависимости от месяца Зенг экономит от $5 000 до $20 000.

Жизнь в пустой квартире

Программист переехал в район залива Сан-Франциско около 8 месяцев назад после 2 лет жизни в Далласе. Он арендует однокомнатную квартиру за $2 600 в месяц, что считает выгодным предложением для этого района. Однако у него практически нет мебели.

«Для меня такой образ жизни сознательный. Я мог бы позволить себе больше мебели, если бы захотел», — отметил Зенга.

Он принципиально отказался от покупки автомобиля, дивана и телевизора. Вместо телевизора он использует рабочий компьютер, поскольку почти не смотрит передачи или сериалы. Гостиная одновременно служит ему и рабочим кабинетом, и зоной для хобби. В спальне стоит только кровать, одеяло, подушка и обычный офисный шкаф для документов, исполняющий роль тумбочки.

Единственное, на что он не пожалел денег — это биде за $400, которое по его словам улучшает качество жизни.

Большинство месяцев парень почти ничего не тратит на передвижение, хотя иногда траты составляют около $30 на совместные поездки или общественный транспорт. В противном случае он ходит пешком или пользуется услугами трансфера своей компании.

Зенг также не сильно тратится на еду. Он выделяет около $300 в месяц на продукты и $75 на питание вне дома, хотя компания оплачивает завтраки и обеды.

Айтовец рассказал, что большинство выходных он проводит время в виртуальной реальности с друзьями, живущими слишком далеко, чтобы регулярно видеться лично.

«Мы встречаемся лично раз в несколько месяцев. В определенном смысле это стало случайной экономией, поскольку я не так часто хожу в бары, рестораны или другие социальные мероприятия», — рассказывает Зенг.

На что тратит деньги

Парень тратит около $400−500 в месяц на путешествия и хобби, включая примерно $1 000 в год, которые он платит в виде годовой платы за кредитную карту.

Он использует баллы и туристические бонусы для компенсации расходов на перелет. В прошлом году Зенг использовал баллы, чтобы забронировать для себя и папы авиабилеты бизнес-классом из Лос-Анджелеса в Сингапур. Это позволило избежать расходов на авиабилеты, которые стоили бы более $5 000.

Программист — активный участник фури-сообщества, объединяющий поклонников антропоморфных животных-персонажей. Он тратит от $400 до $500 в месяц на путешествия, тематические конвенции и заказы артов у художников. Сейчас он собирает деньги по индивидуальному заказу собственного ростового костюма, стоимость которого может достигать $7 000.

Как отслеживает свои деньги и инвестирует

В зависимости от начисления акций, бонусов и пенсионных взносов ему удается откладывать от $5 000 до $20 000 в месяц.

Ежегодно он максимально пополняет свои пенсионные счета 401(k) и Roth IRA, сберегательный счет по медицинским расходам, а также дополнительно инвестирует средства через брокерский счет.

Примерно 80% его инвестиций приходится на фондовый рынок США, а еще 20% — на международные активы.

Кроме того, он все тщательно отжестывает в таблице, которую разработал сам. Зенг также ведет большую электронную таблицу, в которой отражаются налоги, прогнозы по зарплате и росту инвестиций.

«Сейчас, по моим оценкам, до 30 лет я могу инвестировать более 2 миллионов долларов, если все пойдет по плану. До 40 лет, я прогнозирую, эта цифра может возрасти до более чем $7 млн, хотя еще есть много составляющих, связанных с планированием выхода на пенсию и рыночными показателями»,

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 5

+45
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
27 мая 2026, 13:48
Гарне суспільство, яке дозволяє спокійно примножувати власні заощадження. Наша країна в тому плані максимально дика — депозити 1.5 відсотки у валюті та бетонометри — чи не єдині доступні інструменти «інвестування» (віднедавна ще ОВДП)
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2026, 13:57
Каждый сходит с ума по-своему.

Было бы интересно узнать о его жизни
с 30 до 50 лет, когда он перестанет работать
и станет молодым «пенсионером».
Loginnnnn
Loginnnnn
27 мая 2026, 15:35
Якщо не планує одружуватись і дітей то може і вистачить, але якщо в нього все в акціях гігантів, які з можуть луснути чи капітально просісти в будь-який момент, чекати відновлення він може набагато довше 6 років що йому залишилось до пенсії.
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2026, 16:12
Чоловіки ще не навчились народжувати дітей,
а одруження залежить не тільки від безробітного «пенсіонера»
lider2000
lider2000
27 мая 2026, 16:37
Правильно тут отметили, ето если он будет холост. Как только женится, а тем более появятся дети, то он будет еще и кредитьі брать. В Сан франциско очень вьісокие налоги, сьедают 50% ЗП, если жить с женой и ребенком, рент станет сразу не 2600, а 6000. Потом платньій садик, авто нужно будет по любому, страховка. Так что етот план работает, если он не собирается жениться)))
