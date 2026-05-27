Мошенники украли более $400 000 через клон биржи Uniswap, BitMine инвестировала $235 млн в закупку Ethereum: что нового

Мошенники украли более $400 000 из-за фишингового клона биржи Uniswap

Сфера децентрализованных финансов столкнулась с новой масштабной атакой. Злоумышленники создали точную копию сайта популярной криптобиржи Uniswap и с помощью фишинговых схем уже скачали из кошельков доверчивых пользователей более $400 000.

Самая большая опасность состоит в том, что для привлечения жертв мошенники использовали официальную рекламу в поисковике Google. То есть, поддельный сайт появлялся на первых позициях поисковой выдачи как проплаченное объявление. На этот инцидент обратила внимание основательница маркетингового агентства Web3 Green Dots Стейси Мур.

По данным ончейн-аналитика b-block, в настоящее время удалось отследить два криптоадреса, непосредственно контролируемых ворами. На одном кошельке злоумышленники аккумулировали $185 270, а на другом — $221 734. Оба цифровых сейфа до сих пор активны, а сумма похищенных средств продолжает расти.

Подобные фишинговые платформы визуально почти невозможно отличить от настоящих сервисов — они полностью копируют интерфейс и дизайн оригинальных приложений. Главное и часто единственное отличие кроется в URL-адресе в строке браузера, где мошенники изменяют или добавляют одну незаметную букву.

В связи с инцидентом команда известного аналитического портала DeFiLlama призвала криптосообщество никогда не переходить по рекламным ссылкам в поисковиках, а всегда перепроверять правильность официальных адресов через их верифицированный вебресурс.

Эксперты отмечают, что продвижение фейковых криптосайтов через Google Ads и Chrome Web Store, к сожалению, является распространенной практикой. Специалист под псевдонимом CyberSatoshi объяснил, что хакеры используют технические уловки с кодом, чтобы успешно обходить системы безопасности и модерацию техгиганта.

При этом под угрозой находятся пользователи не только децентрализованных платформ. Ранее известный блокчейн-детектив ZachXBT предупреждал об аналогичных поддельных сайтах и клонах интерфейса крупнейших централизованных криптобирж, в том числе американской компании Coinbase.

Ставка на эфир: компания BitMine инвестировала $235 миллионов в закупку Ethereum во время падения рынка

Большой институциональный игрок BitMine провел масштабную закупку на рынке цифровых активов, приобретя за последнюю неделю 111 942 ETH. Об этом заявил руководитель компании Том Ли. По его словам, руководство расценивает проседание курса второй по капитализации криптовалюты ниже психологической отметки в $2 200 как «идеальную точку входа» и чрезвычайно привлекательную возможность для долгосрочного накопления.

Амбиции компании глобальны: BitMine стремится сконцентрировать в своих руках 5% от всей годовой эмиссии Ethereum в 2026 году. Согласно финансовому отчету, в настоящее время доля компании уже составляет 4,47% от общего рыночного предложения Ethereum, насчитывающего около 120,7 млн монет.

По состоянию на 25 мая 2026 года структура криптозервов и капитала BitMine выглядит следующим образом:

Криптоактивы — 5,39 млн ETH (средняя цена за отчетный период зафиксировалась на уровне $2134 за монету) и 203 BTC.

Стратегические инвестиции — доля в компании Beast Industries на сумму $200 млн, а также пакет акций Eightco Holdings стоимостью $95 млн.

Подушка ликвидности — $444 млн в «живых» наличных, что оставляет компании значительное пространство для дальнейшего выкупа рыночных проседаний.

Strategy выкупила собственные облигации на $1,5 миллиарда с дисконтом, а биткоин-резервы компании достигли $64 млрд.

Криптогигант Strategy провел крупную финансовую реструктуризацию, выкупив собственные конвертируемые облигации со сроком погашения в 2029 году на общую сумму $1,5 миллиарда. Компании удалось заключить очень выгодное соглашение, приобретя бумаги примерно с 8% дисконтом к их номиналу.

Благодаря этой операции совокупная долговая нагрузка компании снизилась до 6,7 миллиарда долларов. В то же время показатель доходности биткоин-активов в расчете на одну акцию компании (BTC Yield) вырос на 0,7%, а всего с начала года этот стратегический индикатор достиг уже 13,3%.

В течение недели, завершившейся 25 мая, Strategy воздержалась от новых закупок криптовалюты. Текущий баланс компании выглядит так:

На счетах сосредоточено 843738 BTC;

Общая рыночная стоимость накопленных цифровых активов составляет около $63,87 млрд.;

Средняя цена покупки одного биткоина за весь период массового накопления составляет около $75 700.

Основатель компании Майкл Сейлор подчеркнул, что такая гибкая структура капитала позволяет фирме оперативно оптимизировать свой баланс в соответствии с изменяющимися рыночными условиями. В настоящее время ликвидный денежный резерв компании в долларах США составляет $871 миллион, и руководство планирует активно увеличивать эту долларовую подушку в будущем.

Пока крупный игрок Strategy сделал паузу, более мелкие публичные компании воспользовались моментом и суммарно выкупили 602,6 BTC на сумму около $46 миллионов. Корпоративные закупки проводились в моменты, когда курс первой криптовалюты опускался ниже $80 000:

Strive приобрела 381,6 BTC (со средней ценой $79 348);

DDC Enterprise Limited пополнила резервы на 200 BTC (со средней ценой $79 496);

The Smarter Web Company докупила 19 BTC;

Hyperscale Data забрала с рынка 2 BTC.

Протокол Kelp возобновил обеспечение токена rsETH после взлома на $293 млн.

Ретрейдинг-протокол Kelp успешно завершил ликвидацию последствий одной из самых больших хакерских атак года и полностью восстановил обеспечение своего флагманского токена стейкинга rsETH. Процесс стабилизации длился пять недель, а финальной точкой стало отправление разработчиками последнего транша в размере 20 373 rsETH на смарт-контракт кросчейн-протокола LayerZero.

Напомним, что масштабный инцидент с хищением $293 миллиона спровоцировал серьезный кризис ликвидности во всем DeFi-секторе. Злоумышленники, которые смогли вывести 116 500 rsETH, использовали эти токены как залог на крупнейшей кредитной платформе Aave для получения миллионных ссуд в других активах. Результатом этой манипуляции стало формирование «плохого долга» на сумму $190 миллионов, что устрашило инвесторов и вызвало панический отток капитала из лендингового гиганта.

Аккумулировать средства для полного покрытия ущерба и спасения Kelp удалось благодаря мощной консолидации криптосообщества при поддержке глобальной инициативы DeFi United. К финансированию плана спасения также присоединились и другие крупные Web3-проекты.

Стабилизация системы проходила в несколько этапов:

13 мая поступил первый крупный транш на 25 000 rsETH, что позволило перезапустить работу кросчейн-мостов между основным блокчейном Ethereum и L2-сетями.

14 мая разработчики открыли для пользователей функцию вывода средств. В настоящее время механизмы сжигания токенов и начисления вознаграждений за стэйкинг уже работают в штатном режиме.

Несмотря на полное восстановление экосистемы Kelp, инцидент нанес сильный репутационный и финансовый удар по рынку. В частности, этот взлом стал ключевым триггером для падения показателя TVL (общей заблокированной стоимости) протокола Aave. Из-за паники пользователей и вывода ликвидности объем заблокированных на Aave активов обвалился с $26,3 млрд до $17,7 млрд.