Австрия реагирует на нефтяной шок: налоги на топливо временно снизят

Правительство Австрии планирует временно снизить налоги на бензин и дизель, а также ограничить маржу топливных ритейлеров на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны вокруг Ирана. Об этом сообщает Reuters .

Как будут бороться с высокими ценами

Как заявил канцлер Кристиан Штокер, цель мер — сдержать инфляцию, стабилизировать цены на горючее и поддержать конкурентоспособность экономики. По его словам, вмешательство в рынок является исключительным шагом, но нынешняя ситуация также исключительна.

В частности, правительство намерено вернуть потребителям часть дополнительных налоговых поступлений из-за снижения акциза на горючее. Первый этап предполагает сокращение налога на 5 евроцентов за литр.

Читайте также: Сдержать цены на топливо можно из-за снижения НДС — эксперт

Кроме того, вводятся ограничения маржи по всей цепи поставки. Ожидается, что совокупный эффект этих мер снизит цены на бензин и дизель примерно на 10 евроцентов за литр.

По словам министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер, ограничения будут применяться, если маржа будет превышать докризисный уровень более чем на 50%.

Законодательные изменения должны быть одобрены до 1 апреля, после чего они будут действовать до конца года.

Рост цен на нефть вызван эскалацией конфликта вокруг Ирана, в частности, ударами США и Израиля и ответом Тегерана, что привело к перебоям судоходства в Ормузском проливе — ключевом маршруте для мировых поставок нефти.