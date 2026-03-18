18 марта средняя цена бензина марки А-95 выросла на 53 коп. до 70,22 грн/л, на дизельное топливо — на 71 коп. до 78,48 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин и дизель снова прибавили в цене: что происходит на АЗС 18 марта
Как изменились цены на топливо
- А-95 (премиум) — 73,73 грн/л (дорожал на 51 коп.)
- А-95 — 70,22 грн/л (дорожал на 53 коп.)
- А-92 — 66,33 грн/л (подорожал на 11 коп.),
- ГП — 78,48 грн/л (дорожало на 71 коп).
Средняя цена автогаза составляет 43,9 грн/л, что на 15 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
