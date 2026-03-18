18 марта 2026, 15:44

США впервые с 2019 года выставят на продажу лицензии на добычу нефти и газа в нефтяном резерве Аляски

Правительство США в среду, 18 марта, проведет аукцион по продаже прав на добычу нефти и газа в Национальном нефтяном резерве Аляски впервые с 2019 года. Это станет очередной проверкой интереса отрасли к освоению ресурсов в этом регионе, сообщает Reuters.

Бюро по управлению землями (BLM), входящее в структуру Министерства внутренних дел США, выставляет на торги 600 участков общей площадью около 5,5 млн акров (2,2 млн гектаров). Предложения компаний будут открыты и объявлены в прямом эфире на сайте агентства в 10:00 по местному времени Аляски (19:00 по Киеву).

Политический контекст и законодательная база

Этот аукцион — первый по меньшей мере из пяти, предусмотренных законом «One Big Beautiful Bill Act», который в прошлом году подписал президент Дональд Трамп.

Администрация Трампа активно продвигает стратегию расширения внутреннего производства энергоносителей. Нынешние шаги направлены на отмену ограничений эпохи Джо Байдена по бурению в заповедных зонах Аляски и стимулированию добычи нефти и газа на федеральных землях.

Экономические риски и сдержанный интерес индустрии

Впрочем, в последние годы интерес нефтяных и газовых компаний к Аляске остается сдержанным. Добыча в этом регионе считается рискованной и требует многолетних работ и миллиардных инвестиций. В частности, в начале этого месяца отрасль вообще проигнорировала аукцион по продаже прав на морское бурение в заливе Кука.

Национальный нефтяной резерв Аляски, известный как NPR-A, охватывает около 23 млн. акров и был создан в 1970-х годах для развития добычи энергоносителей на фоне энергетического кризиса.

Предыдущий аукцион в 2019 году принес $11,3 млн заявок на участки общей площадью 1,05 млн акров.

Власти штата Аляска и часть коренных общин поддерживают добычу, поскольку она обеспечивает налоговые поступления и создает рабочие места. В то же время экологи предупреждают, что развитие нефтяных и газовых проектов может повредить природным средам обитания таких видов, как полярные медведи и карибу (северные олени).

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
