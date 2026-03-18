18 марта 2026, 14:20

Где украинцы скупают валюту больше всего в 2026: рейтинг регионов и лидеры

Украинцы продолжают активно покупать наличную валюту. За первые два месяца 2026 года объем чистой покупки составил $337,45 млн, что свидетельствует о сохранении спроса на валюту как инструмент сбережения. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Где больше всего скупают валюту

Наибольшая доля сделок традиционно приходится на столицу. На Киев приходится 26,7% общего объема покупки наличной валюты.

Далее следует Львовская область (8,2%), Киевская область (7,7%), Одесская (7,3%) и Днепропетровская область (6,2%). Таким образом, более половины всех операций концентрируется в нескольких экономически активных регионах.

Где меньше всего скупают валюту

В то же время меньше всего валюты покупают в регионах, наиболее пострадавших от войны. В частности, доля Донецкой области составляет всего 0,6%, а Херсонской — 0,1% от общего объема.

Несмотря на низкую базу, прифронтовые и промышленные регионы демонстрируют высокие темпы роста спроса.

Лидером по приросту стала Донецкая область — +72,6% в годовом измерении. Также существенный рост зафиксирован в Запорожской (+60,9%), Днепропетровской (+51,2%), Кировоградской (+39,4%) и Полтавской (+39,2%) областях.

Единственным регионом, где объемы покупки наличной валюты снизились, стала Киевская область — на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Такая динамика свидетельствует о неравномерности валютного спроса в Украине: с одной стороны — концентрация операций в крупных городах, с другой — быстрое возобновление активности в регионах, адаптирующихся к сложным экономическим и безопасным условиям», — подытожил Шевчишин.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Bart Simpson
Bart Simpson
18 марта 2026, 14:25
І як цю інформацію можна використати? для чого букви складали в слова і речення?
