18 марта 2026, 10:10 Читати українською

Инвестфонды рекордными темпами выводят активы в кэш

Управляющие глобальными инвестфондами наращивают долю наличных самыми быстрыми темпами со времен пандемии COVID-19: война в Иране и риски в сегменте частного кредитования подрывают прежний оптимизм, пишет Financial Times.

Управляющие глобальными инвестфондами наращивают долю наличных самыми быстрыми темпами со времен пандемии COVID-19: война в Иране и риски в сегменте частного кредитования подрывают прежний оптимизм,пишет Financial Times.

Инвестфонды уходят в кэш

Средний объем наличных средств в портфелях глобальных фондов в марте вырос до 4,3% против 3,2% месяцем ранее — это самый резкий скачок с марта 2020 года, следует из опроса Bank of America управляющих глобальными фондами, на который ссылается Financial Times.

Рост стал значительным разворотом после января, когда доля наличных в фондах находилась на рекордно низком уровне, отражая уверенность инвесторов в экономическом росте и росте фондового рынка, отмечает газета.

Кроме того, доля управляющих инвестиционными фондами, прогнозирующих ускорение глобального роста, упала до 7% с почти 40% месяцем ранее; тогда как ожидания роста инфляции среди них выросли до 45% с 9%, следует из опроса Bank of America.

Опрос, о котором идет речь, был подготовлен под руководством стратега Bank of America Майкла Хартнетта, он охватил 181 управляющего фондами с активами в управлении на сумму около $500 млрд, пишет MarketWatch.

Согласно этому же опросу, управляющие фондами согласны с нисходящей траекторией прогнозирования цен на нефть: лишь десятая часть из них считает, что к концу 2026 года цены на нефть марки Brent будут выше $90 за баррель. На торгах 17 марта Brent торгуется на уровне $102,7 за баррель.

Что говорят аналитики

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля акции и государственные облигации подешевели на фоне перебоев с поставками нефти и удорожания цен на энергоносители, пишет Financial Times.

Инвесторы опасаются, что это ударит по глобальному экономическому росту и спровоцирует инфляционный шок, который удержит центробанки от снижения процентных ставок. «В краткосрочной перспективе от этого шока будет практически негде укрыться», — заявили аналитики BlackRock, которых цитирует издание.

Глава стратегии по глобальным акциям Robeco Михил Плакман отметил, что инвесторы «начинают осознавать» риск затяжного конфликта, который «ударит по рынкам», цитирует его FT.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали опасения по поводу устойчивости сегмента частного кредитования, усилившиеся после распродажи в технологическом секторе в прошлом месяце.

«Эффекта домино» на рынках

Аналитики JPMorgan 16 марта предупредили о риске «эффекта домино» на рынках: если цены на нефть удержатся выше $90 за баррель, это может спровоцировать падение индекса S&P 500 на 10−15%. По их оценке, по мере приближения цены на нефть марки Brent к $120 за баррель — распродажи на фондовом рынке США могут ускориться, а экономика США может оказаться под давлением из-за удорожания топлива и так называемого «эффекта богатства», когда снижение стоимости активов заставляет потребителей сокращать расходы.

Даже падение S&P 500 на 10% способно снизить потребление примерно на 1% и усилить риски рецессии, отмечали стратеги JPMorgan.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
LSD75
18 марта 2026, 10:18
Кэш сейчас надёжнее
