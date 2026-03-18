Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 марта 2026, 9:44 Читати українською

Цены на бензин в Великобритании выросли до самого высокого уровня за 18 месяцев

Цены на топливо для британских водителей достигли самого высокого уровня за более чем 18 месяцев после второй недели резкого роста цен в ответ на конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Цены на топливо для британских водителей достигли самого высокого уровня за более чем 18 месяцев после второй недели резкого роста цен в ответ на конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новостиКак изменились цены на АЗСНеэтилированный бензин 16 марта подорожал на 4,6 пенса (6,1 цента) за литр до средней цены 140,28 пенса по сравнению с предыдущей неделей, что является самым высоким уровнем с августа 2024 года и самым большим недельным ростом со времен потрясений на энергетическом рынке в 2022 году, свидетельствуют правительственные данные.

Как изменились цены на АЗС

Неэтилированный бензин 16 марта подорожал на 4,6 пенса (6,1 цента) за литр до средней цены 140,28 пенса по сравнению с предыдущей неделей, что является самым высоким уровнем с августа 2024 года и самым большим недельным ростом со времен потрясений на энергетическом рынке в 2022 году, свидетельствуют правительственные данные.

Цены на дизельное топливо выросли почти на 10 пенсов за литр до 158,78 пенса, что является самым высоким показателем с конца 2023 года.

Эти цифры показывают, как инфляционный удар от войны США и Израиля с Ираном уже сказывается на британских потребителях. Цены на привокзальной площади выросли после того, как цена на нефть Brent взлетела выше 100 долларов за баррель, поскольку Иран нарушил торговлю через Ормузский пролив и втянул в конфликт больше стран-производителей нефти. Несмотря на это, в настоящее время вопрос поставок не вызывает беспокойства, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Том Уэллс.

«Автозаправочные станции в Великобритании хорошо обеспечены», — сказал Уэллс. «Производство и импорт топлива продолжаются в обычном режиме, никаких проблем не сообщается».

К чему приведет рост цен

Дэн Гансон, главный экономист Bloomberg Economics в Великобритании, подсчитал, что скачок цен на топливо должен привести к росту инфляции в Великобритании в марте примерно на 0,3 процентного пункта.

Министры Великобритании усилили давление на розничных продавцов бензина и поставщиков энергии, чтобы те проявили сдержанность в отношении роста цен. Канцлер казначейства Рэйчел Ривз обратилась к британскому органу по вопросам конкуренции с просьбой привести его в «повышенную готовность к неоправданному росту цен на бензин, дизельное топливо и мазут». Министр финансов Великобритании также испытывала растущее внутреннее давление, чтобы отменить планы повышения акциза на топливо в сентябре.

Хотя экономисты считают, что масштаб любого возобновления инфляции зависит от продолжительности перебоев, правительство Великобритании уже объявило об определенной поддержке малообеспеченных семей, которые отапливают свои дома мазутом.

Большинство британских домов пока защищены ограничением цен, которое предусматривает снижение счетов за электроэнергию в быту в апреле и будет действовать в течение трех месяцев, прежде чем ограничение будет пересмотрено.

Что с ценами на топливо в Украине

По состоянию на 17 марта темпы роста цен на украинских заправках значительно ускорились. По сравнению с данными за 13 марта, стоимость всех видов топлива заметно выросла, а дизельное топливо продемонстрировало наибольший скачок, приблизившись к психологической отметке в 80 грн.

Всего за несколько дней кошельки водителей ощутили существенный удар:

  • Дизельное топливо — самое значительное подорожание. Цена выросла с 74,91 грн до 77,77 грн/л (+2,86 грн). Только за последние сутки прибавилось более гривны.
  • Автогаз продолжает уверенно дорожать. Стоимость поднялась с 42,50 грн до 43,75 грн/л (+1,25 грн). За последние сутки автогаз подорожал на 61 копейку.
  • Бензин А-95: если 13 марта цена была стабильной, то сейчас она выросла до 69,69 грн/л (+0,55 грн). За сутки рост составляет 38 копеек.
  • Бензин А-95 премиум подорожал на 51 копейку — до 73,22 грн/л. За сутки — на 50 копеек.
  • Бензин А-92 наименее динамичен, но тоже прибавил в цене, закрепившись на отметке 66,22 грн/л. За четыре дня и сутки +2 копейки.
