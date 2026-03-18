Цены на бензин в Великобритании выросли до самого высокого уровня за 18 месяцев

Цены на топливо для британских водителей достигли самого высокого уровня за более чем 18 месяцев после второй недели резкого роста цен в ответ на конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Как изменились цены на АЗС

Неэтилированный бензин 16 марта подорожал на 4,6 пенса (6,1 цента) за литр до средней цены 140,28 пенса по сравнению с предыдущей неделей, что является самым высоким уровнем с августа 2024 года и самым большим недельным ростом со времен потрясений на энергетическом рынке в 2022 году, свидетельствуют правительственные данные.

Цены на дизельное топливо выросли почти на 10 пенсов за литр до 158,78 пенса, что является самым высоким показателем с конца 2023 года.

Эти цифры показывают, как инфляционный удар от войны США и Израиля с Ираном уже сказывается на британских потребителях. Цены на привокзальной площади выросли после того, как цена на нефть Brent взлетела выше 100 долларов за баррель, поскольку Иран нарушил торговлю через Ормузский пролив и втянул в конфликт больше стран-производителей нефти. Несмотря на это, в настоящее время вопрос поставок не вызывает беспокойства, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Том Уэллс.

«Автозаправочные станции в Великобритании хорошо обеспечены», — сказал Уэллс. «Производство и импорт топлива продолжаются в обычном режиме, никаких проблем не сообщается».

К чему приведет рост цен

Дэн Гансон, главный экономист Bloomberg Economics в Великобритании, подсчитал, что скачок цен на топливо должен привести к росту инфляции в Великобритании в марте примерно на 0,3 процентного пункта.

Министры Великобритании усилили давление на розничных продавцов бензина и поставщиков энергии, чтобы те проявили сдержанность в отношении роста цен. Канцлер казначейства Рэйчел Ривз обратилась к британскому органу по вопросам конкуренции с просьбой привести его в «повышенную готовность к неоправданному росту цен на бензин, дизельное топливо и мазут». Министр финансов Великобритании также испытывала растущее внутреннее давление, чтобы отменить планы повышения акциза на топливо в сентябре.

Хотя экономисты считают, что масштаб любого возобновления инфляции зависит от продолжительности перебоев, правительство Великобритании уже объявило об определенной поддержке малообеспеченных семей, которые отапливают свои дома мазутом.

Большинство британских домов пока защищены ограничением цен, которое предусматривает снижение счетов за электроэнергию в быту в апреле и будет действовать в течение трех месяцев, прежде чем ограничение будет пересмотрено.

Что с ценами на топливо в Украине

По состоянию на 17 марта темпы роста цен на украинских заправках значительно ускорились. По сравнению с данными за 13 марта, стоимость всех видов топлива заметно выросла, а дизельное топливо продемонстрировало наибольший скачок, приблизившись к психологической отметке в 80 грн.

Всего за несколько дней кошельки водителей ощутили существенный удар: