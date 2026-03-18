18 марта 2026, 9:01 Читати українською

Аренда без посредников: заставит ли новый закон платить за риелторов в 2026 году

Рынок аренды жилья в Украине де-факто функционирует в тени — и ключевым фактором остается налоговая нагрузка на уровне 23%. На этом фоне в марте 2026 года парламентарии вновь актуализировали вопрос: стоит ли усиливать контроль или, наоборот, снизить налоги и пересмотреть правила игры для риелторов, рассказала в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Рынок аренды жилья в Украине де-факто функционирует в тени — и ключевым фактором остается налоговая нагрузка на уровне 23%.

Высокие налоги

«Люди на сегодняшний день не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды», — подчеркнула она.

По ее словам, официальная статистика выглядит нереалистично: всего 900 человек на всю Украину задекларировали доход от аренды за год. Это свидетельствует о глубокой тенизации рынка.

Как снизить налоги на аренду жилья

Вместо того, чтобы закручивать гайки и вводить новые штрафы, властям предлагают пойти по пути дестимуляции теневого сектора. Ключевой тезис прост: сделайте налог адекватным, и владельцы сами захотят работать легально, чтобы иметь юридическую защиту.

Шуляк подчеркивает, что первым шагом должно быть именно снижение налоговой нагрузки, а не усиление контроля. Более того, она является последовательным противником государственного регулирования цен на жилье:

«Как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам», — говорит политик.

Фактически предлагается рыночная модель: минимум ограничений, но больше стимулов работать легально.

Читайте также: Аренда квартир в регионах оживает: в Черниговской области предложение выросло на 86%

Что ждет риелторов

Параллельно с налоговыми вопросами в Раде не утихают дискуссии вокруг «закона о риелторах». Многие опасались, что профессию сделают принудительной монополией, но в актуальных разработках акцент другой — качество и ответственность.

Главный страх — «крепостное право» на услуги брокеров — Шуляк опровергает. По ее словам, никто не будет заставлять нанимать специалиста, если вы способны найти квартиру самостоятельно.

Читайте также: 7% вместо 23%: в Раде хотят снизить налог на аренду квартир

«Люди не должны платить за ту услугу, которой они не пользовались. Если человек хочет самостоятельно выбирать жилье, он будет делать это самостоятельно», — подчеркивает она.

Депутат также уверена, что единственный путь к прозрачности в 2026 году — это превращение государства из контролера в партнера. Снижение налогов может вывести рынок аренды из тени, а новые правила для риелторов — сделать его более прозрачным.

Разрушенное жилье

Шуляк также рассказала, что украинцы подали 1 миллион заявок через «Дію» о поврежденном или разрушенном жилье. В то же время в официальный Реестр ущерба в Гааге поступило лишь 115 тысяч таких заявлений.

«Поэтому нужно более интенсивно говорить об этой проблематике, максимально наполнять, формировать такие заявления, собирать информацию», — уверена она.

По мнению Шуляк, репарационные средства не будут оседать в государственных бюджетах или на счетах непонятных международных институтов.

«Я уверена, что будет создан компенсационный фонд, выплаты люди будут получать напрямую, без вмешательства государства и без вмешательства различных международных институтов», — отметила она.

Она призывает немедленно брать инициативу в свои руки: обращаться в ЦНАПы, загружать доказательства в «Дію» и юридически закреплять каждый уничтоженный метр. Это единственный легитимный способ заставить российские активы работать на восстановление конкретной семьи или предприятия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
18 марта 2026, 10:21
@Головний страх — «кріпосне право» на послуги брокерів — Шуляк спростовує. За її словами, ніхто не змушуватиме наймати фахівця, якщо ви спроможні знайти квартиру самостійно.

Чергова демонстрація того, наскільки депутати відірвані від реалій життя українців))) Поясніть хтось пані шуляк, що коли людина знайшла квартиру (не звертаючись до конкретних рієлторів), людина у 90% потрапляє на рієлтора орендодавця, і той рієлтор при підписанні договорчика бере 50% вартості оренди квартири як свою «комісію», хоча по факту, його «робота» була це: прийняти ваш виклик по телефону, дати шаблон договору на підписання і взяти у вас гроші, якби все на цьому.

Можна звісно почати на місці скандалити і казати, що ти не будеш ніякі 50% нікому давати, бо це рієлтор орендодавця тож нехай орендодавець і платить, але тут суперпросто, орендодавець не буде з свого карману це платити, тому тобі створять умови, щоб ти з`їхав, і будеш ти шукати нову хату, тому по суті рієлтори, це ті ж депутати, котрі продають повітря, тільки в рієлторів це називається «комісія за послуги», а в депутатів це називається «податки»))
