Себестоимость банковских переводов снизится в 5 раз

Что именно изменится

Нововведение заключается в том, что с введением соответствующих изменений банки смогут отправлять платежи напрямую на счета друг друга, минуя посредников. Для людей, не имеющих отношения к платежным технологиям, это объяснение не вызывает особого восторга. Кто-то отправляет куда-то ваши деньги: раньше был один путь — сейчас другой. Однако для специалистов это означает революционные изменения на финансовом рынке, которые позволяют сделать платежи дешевле и комфортнее. И если вы думаете, что экономический эффект от этого нововведения будет незаметным, то ошибаетесь.

Старт внедрения Open Banking в Украине дал Национальный банк, постоянно обновляя свою систему электронных платежей (СЭП). Сначала новая версия СЭП НБУ заработала в режиме 24/7 с 1 апреля 2023 года, обеспечивая мгновенное зачисление средств (мгновенное в финансах — это в течение 10 секунд). С 1 декабря 2024 года новая версия СЭП поддерживает бесперебойные межбанковские переводы, а с 1 декабря 2025 года заработал трекинг-сервис «ТрекСЭП» для отслеживания платежей по уникальному идентификатору UETR. Итак, первая причина, почему пришло время А2А — это технические возможности, созданные Национальным банком.

Еще одно свидетельство того, что А2А актуально — это готовность инфраструктуры для обеспечения этого сервиса. Что нужно было ранее сделать клиенту банка, чтобы впервые оплатить счет IBAN? Нужно было ввести 29 символов счета. Эта задача напоминает настоящий квест, пройти который — не каждому под силу.

Второй огромный плюс — то, что платежи происходят мгновенно и онлайн, и за их прохождением можно следить в режиме реального времени, сразу получая информацию об успешности транзакции. Да, для физических лиц традиционные P2P-переводы тоже мгновенны, однако это не касается юридических лиц: компаний и ФЛП.

Как представитель бизнеса понимает, что деньги поступили на его счет? Ему приходится постоянно обновлять информацию в личном кабинете банковского приложения, ведь только там он может увидеть подтверждение платежа. А если таких платежей — не несколько в день, а 250 тысяч? Согласитесь, это создает сложности. При переводах A2A банк-эквайер будет сразу информировать своих клиентов о том, что деньги поступили на счет.

Сейчас большой проблемой ритейлеров является использование мошенниками так называемых чарджбеков — принудительного возврата средств на банковскую карту покупателя. Этот механизм приводит к убыткам онлайн-торговцев, ведь дает возможность «нечистым на руку» клиентам утверждать, что они «не помнят покупку», «кто-то взломал мой телефон», «я не получил товар» и требовать возврата средств от эквайера. Еще один вариант противоправных действий: «я перевел деньги на телефон, но они мне не зачислились». Так как чарджбек — это чисто «карточная история», а платежи со счета на счет не предусматривают использования карты, то подобной угрозы при их использовании нет. А2А — платеж мгновенный и прозрачный, и главное, более защищенный как от мошенников-покупателей, так и от мошенников-продавцов.

Какова будет стоимость перевода

Есть еще один важный аргумент в пользу платежей со счета на счет. Это — стоимость данного сервиса. Возможно, кто-то помнит, как в 2021 году между банками и платежными системами, с одной стороны, и крупными ритейлерами, с другой, развернулась настоящая информационная война по поводу уменьшения размера комиссии интерчейндж, которая является составляющей общей стоимости транзакций. «Финансовый мир» выступал за то, что размер платы за платежи является рыночным и поэтому не требует отдельного регулирования со стороны государства. Ритейлеры же со своей стороны настаивали на том, что в развитых экономиках размер соответствующих комиссий существенно меньше и украинские эквайеры прибегают к сговору, чтобы удерживать комиссию на заоблачном уровне.

В конце концов сторонам удалось достичь компромисса, однако главный «триггер» этой дискуссии все еще существует — и он может исчезнуть только с появлением А2А-платежей. Речь идет о том, что традиционные платежи через платежные системы имеют гораздо большую себестоимость для банка-эквайера по сравнению с платежами «со счета на счет».

В настоящее время типичная банковская комиссия за прием платежей составляет около 1,3%. Но это касается только продавцов, объем расчетов которых относительно невелик. Если речь идет о крупных игроках, то они устраивают настоящие соревнования среди банков, чтобы определить тот, который предоставит более дешевые услуги. В результате, предоставляя эти услуги, банки фактически работают «в ноль» и пытаются зарабатывать, применяя кросс-селлинг.

Что касается А2А-платежей, то здесь себестоимость транзакций в пять раз ниже, что позволит банкам снизить тарифы. Стоимость таких платежей для банка стремится к нулевой отметке, следовательно, почти все, что заработают банковские учреждения, пойдет в их прибыль. Крупные ритейлеры будут, как и раньше, проводить тендеры на обслуживание и снижать цену, однако те ценовые предложения, которые могут предложить по схеме А2А банки, будут на порядок ниже. А выиграют от этого в первую очередь потребители, ведь по моим расчетам, их экономия может составить 1% от стоимости товаров. И это не мелочь — особенно в масштабах всей украинской экономики.