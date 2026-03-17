Украина согласилась на техническую и финансовую помощь ЕС для возобновления поставок нефти через нефтепровод «Дружба». Об этом говорится в совместном заявлении президентки Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского Совета Антониу Кошты.
Украина привлечет помощь ЕС для возобновления работы «Дружбы»
Поставка нефти в Венгрию и Словакию была прервана в результате очередных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, произошедшим 27 января.
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта провели интенсивные переговоры со странами-членами и Украиной на всех уровнях, чтобы найти решение для возобновления транзита.
Техническая и финансовая помощь Украине
Для скорейшего возобновления работы поврежденного участка нефтепровода Европейский Союз предложил Украине:
- Техническая поддержка для проведения сложных ремонтных работ.
- Необходимо финансирование на закупку оборудования и топлива.
Согласно тексту заявления, украинская сторона приветствовала и официально приняла эту помощь. Европейские эксперты уже находятся в готовности и могут приступить к работе немедленно.
Стратегия энергетической безопасности
В ЕС отмечают, что приоритетом является обеспечение стабильного энергоснабжения для всех европейских граждан.
«Мы продолжаем работать с заинтересованными сторонами над поиском альтернативных маршрутов для транзита нефти нероссийского происхождения в страны Центральной и Восточной Европы», — говорится в заявлении.
